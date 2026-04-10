Le CGRI nie catégoriquement avoir lancé des missiles depuis le cessez-le-feu

Le département des relations publiques des Gardiens de la révolution iraniens a nié avoir lancé des drones ou missiles vers un quelconque pays depuis le début du cessez-le-feu, soulignant que les forces armées de la République islamique d’Iran restent attachées à cette voie.

Le communiqué précise que les informations circulant concernant des attaques de drones et de missiles visant des installations sur les côtes sud du Golfe, si elles sont avérées, sont « l’œuvre de l’ennemi sioniste ou des États-Unis ».

Les Gardiens de la révolution ont souligné que toute action ciblée menée par les forces armées iraniennes serait annoncée sans équivoque dans un communiqué officiel, niant toute implication de la République islamique dans une quelconque action non mentionnée dans ses déclarations officielles.

Dans la journée de jeudi, l’armée koweïtienne a rendu compte de « drones hostiles » qui ont ciblé plusieurs installations vitales.

Mercredi, premier jour de la trêve, le ministère saoudien de la Défense a annoncé l’interception et la destruction de 9 drones. Auparavant la Protection civile avait annoncé dans des communiqués séparés l’émission de 5 alertes de danger dans la capitale Riyad, les gouvernorats d’Al-Kharj et de Yanbu, la province orientale et la région des frontières nord.

Source : Médias