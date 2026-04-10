Sayed Khamenei : Nous ne renonçons pas à nos droits légitimes et nous considérons le Front de la Résistance de manière unifiée

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, a affirmé que « l’impératif de la phase actuelle pour atteindre l’objectif stratégique du Leader Martyr est la poursuite de la présence du peuple iranien sur les places, telle qu’elle fut durant les quarante derniers jours », soulignant que « cette présence constitue un pilier majeur de la stature de l’Iran puissant ».

Il a indiqué qu’il ne faut pas « s’imaginer que l’annonce d’une orientation vers des négociations avec l’ennemi signifie la fin de la nécessité d’être présent dans les rues ; au contraire, même durant la phase de silence sur le champ de bataille militaire, le devoir des citoyens capables de se mobiliser sur les places, dans les quartiers et les mosquées, est plus lourd qu’auparavant ».

Il a expliqué que « les slogans du peuple sur les places pèsent sur les résultats des négociations, et que le nombre croissant des millions de participants à la campagne ‘Sacrifice pour l’Iran’ représente un élément influent en la matière, confirmant que la poursuite de ces rôles annonce l’émergence d’une étape grandiose, empreinte de fierté, de grandeur et de prospérité pour le peuple iranien ».

Sayed Khamenei a mis en garde les voisins du sud de l’Iran (pays du Golfe) contre les fausses promesses des démons, les appelant « à comprendre la réalité des faits et à se tenir dans la bonne position », soulignant que « la fraternité et le bien iraniens ne se réaliseront qu’en se détournant des puissances arrogantes qui cherchent à les humilier et à les exploiter ».

Il a insisté sur le fait que » l’Iran, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, ne laissera pas les agresseurs ayant attaqué le pays sans comptes à rendre », et qu’il exigera « réparation pour les dommages ainsi que le prix du sang des martyrs et des blessés », indiquant que « la gestion du détroit d’Ormuz entrera dans une nouvelle phase ».

L’Ayatollah Mojtaba Khamenei a affirmé que « l’Iran ne réclamait pas la guerre et ne la rechercherait pas, mais qu’il ne renoncerait pas à ses droits légitimes », soulignant que « cette orientation s’inscrit dans le cadre du Front de la Résistance unifié ».

Au cours de son allocution, le numéro un iranien a insisté sur le fait que « la présence du peuple sur les places doit se poursuivre comme elle l’a été durant les quarante derniers jours, notant que le peuple a été le véritable vainqueur sur le terrain pendant cette période de ‘Troisième Défense Sacrée’ ».

Il a rappelé que « quarante jours se sont écoulés depuis l’un des plus grands crimes des ennemis de l’Islam et de l’Iran, et depuis la tragédie du martyre du grand Leader de la Révolution, père de la nation iranienne, chef de l’Oummah islamique et imam de ceux qui cherchent la vérité, soulignant que la nation iranienne consciente a fait de cette épreuve, malgré l’immensité de la perte, une épopée de dignité ».

Il a déclaré que « l’âme pure du martyr Ali Khamenei repose désormais dans la proximité divine aux côtés des saints et des martyrs, alors qu’une foule de partisans, de chefs, de moudjahidines et de citoyens, des nourrissons aux personnes âgées, ont investi les places ».

« Le peuple est sorti vainqueur du terrain, démontrant que l’Iran est une puissance immense et que l’arrogance mondiale est sur le déclin », a-t-il précisé.

Il a en outre souligné que « tous les talents et les mérites dont il a fait preuve émanent de la grâce divine et de l’orientation spéciale du Sayed et de ses ancêtres purs, affirmant que Sayed Ali Khamenei était devenu, avant l’âge de trente ans, un pilier de la pensée et de la lutte ».

Et l’Ayatollah Khamenei de conclure : « suivre cette voie ouvre les portes du ciel et permet de triompher de l’ennemi, considérant son expérience civilisationnelle comme un modèle vivant de la Vérité face au Faux ».