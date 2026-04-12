Le Hezbollah nie « les allégations mensongères et fabriquées syriennes »

Le bureau des relations médiatiques du Hezbollah a publié un communiqué dans lequel il a nié les allégations du régime syrien selon lesquelles il est lié à une cellule qui projetait d’éliminer une figure religieuse.

Ci-dessous le texte du communiqué :

« Le Hezbollah dément les allégations mensongères et fabriquées du ministère syrien de l’Intérieur concernant son lien avec une cellule qui œuvrait à l’assassinat d’une figure religieuse. Il a réaffirmé sa position déclarée selon laquelle il n’a aucune activité, aucun lien ni aucune relation avec aucun parti en Syrie, et n’a aucune présence sur le sol syrien.

Le Hezbollah réaffirme également son engagement envers la sécurité, la stabilité et la sûreté de la Syrie et de son peuple dans toute sa diversité, et appelle les autorités compétentes de l’État syrien à mener des enquêtes approfondies avant de formuler des accusations sans fondement, notamment compte tenu de la présence d’agences de renseignement cherchant à attiser les tensions entre le Liban et la Syrie. »