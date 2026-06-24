L’Iran et Oman conviennent de former un comité conjoint sur la future administration du détroit d’Ormuz

Poignée de main entre le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf et le sultan omanais Haitham ben Tariq. ©Fars News

L’Iran et Oman ont convenu de créer un comité mixte chargé d’examiner la future administration du détroit d’Ormuz, notamment la gestion du trafic maritime, les services associés et les redevances applicables.

Dans un communiqué conjoint publié le mardi 23 juin, à la suite de la visite du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, et du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à Mascate, l’Iran et Oman ont annoncé leur intention de poursuivre les consultations sur le détroit d’Ormuz au sein de ce nouveau comité mixte interministériel.

Cet accord a été conclu lors de rencontres entre la délégation iranienne, le sultan omanais Haitham ben Tariq et le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr ben Hamad Al-Busaidi.

Selon le communiqué, le comité étudiera la future gestion du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, les services susceptibles d’être fournis dans ce cadre, ainsi que les redevances associées, conformément aux normes internationales.

Les deux pays ont également convenu de consulter les autres États côtiers de la région et les parties prenantes concernées sur les questions relatives à cette voie maritime stratégique.

« L’Iran et Oman, en tant qu’États riverains du détroit d’Ormuz, réaffirment leur engagement à garantir la sécurité de la navigation dans cette voie maritime, conformément au droit international », indique le communiqué.

« Tout accord relatif au détroit d’Ormuz doit respecter pleinement la souveraineté et les droits souverains des deux États côtiers », ajoute le communiqué.

Le Sultanat d’Oman a réitéré son soutien au mémorandum d’entente d’Islamabad signé entre l’Iran et les États-Unis et a souligné l’importance de poursuivre le dialogue et la coordination afin d’en assurer la mise en œuvre effective.

Les deux parties ont également insisté sur l’importance de la poursuite de leur coopération pour renforcer la sécurité maritime, la liberté de navigation et la stabilité régionale.

Dimanche dernier, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé la finalisation du mémorandum d’entente à l’issue d’intenses négociations entre Téhéran et Washington.

Ce mémorandum d’entente a été signé numériquement et à distance par le président iranien Massoud Pezeshkian et le président américain Donald Trump aux premières heures du jeudi 18 juin.

Des négociations de haut niveau entre l’Iran et les États-Unis, menées sous l’égide du Pakistan et du Qatar, se sont tenues en Suisse, le dimanche 21 juin.

De hauts responsables des deux pays y ont participé, notamment Qalibaf et Araghchi pour l’Iran, ainsi que le vice-président américain J.D. Vance et ses envoyés spéciaux, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Les deux parties ont convenu de créer un haut comité chargé d’assurer la supervision politique du processus de médiation.

Selon les médiateurs, le haut comité a défini une feuille de route pour parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours, ouvrant la voie à l’ouverture immédiate de discussions techniques.

En outre, un canal de communication a été établi entre les parties pour la période spécifiée à la clause 5 du mémorandum d’entente, visant à prévenir les incidents et les malentendus et à assurer le passage en toute sécurité des navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz.

Source : Avec PressTV