Trump annonce que les USA vont mettre en place un blocus naval du détroit d’Ormuz. Le CGRI met en garde contre « le moindre faux pas »

Donald Trump a annoncé dimanche un blocus naval américain du détroit d’Ormuz, en réponse au refus « intransigeant » de l’Iran d’abandonner ses ambitions nucléaires lors des négociations à Islamabad ce week-end.

Tout en estimant que les discussions au Pakistan s’étaient « bien » passées et que « la plupart des points avaient fait l’objet d’un accord », le président américain a affirmé sur sa plateforme Truth Social que Téhéran avait refusé tout compromis sur la question nucléaire.

« À compter de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, entamera le processus de BLOCUS de tous les navires tentant d’entrer ou de sortir du détroit d’Ormuz », a-t-il écrit à propos de la voie maritime stratégique par laquelle transite un cinquième du pétrole brut mondial et située entre l’Iran et le Sultanat d’Oman.

Dans deux longs messages, rapporte l’AFP, le président américain a averti : « Tout Iranien qui nous tire dessus, ou qui tire sur des navires pacifiques, sera PULVÉRISÉ ! », laissant entendre que « d’autres pays » seraient impliqués dans l’effort de blocus, sans toutefois les nommer.

Trump a aussi assuré avoir donné pour instruction à la marine américaine de surveiller et d’intercepter tout navire se trouvant dans les eaux internationales et versant des redevances à l’Iran.

« L’Iran ne sera pas autorisé à tirer profit de l’imposition de droits de transit illégaux ; il s’agit d’un acte d’extorsion », a-t-il taclé.

Le commandement des forces navales des Gardiens de la révolution islamique a riposté à cette annonce indiquant que « le moindre faux pas de l’ennemi dans le détroit d’Ormuz le placera dans une zone de danger mortel. »

« Tout le trafic de transit par le détroit d’Ormuz est sous le contrôle total de nos forces armées », a-t-il rappelé.

Le chef de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Ebrahim Azizi, a qualifié ces propos de Trump de « pure exagération et bavardages excessifs ».

Selon Azizi, « le président américain exprime ses souhaits et parle de ses rêves et de ses exigences, qui n’ont jamais été réalisés et ne le seront jamais. »

Un responsable américain a confié au site d’information américain Axios que l’administration américaine « voudrait ôter la carte du détroit d’Ormuz des mains des Iraniens ».

Cette annonce intervient alors que les négociations menées à Islamabad entre les Etats-Unis et l’Iran ont échoué dimanche, laissant planer un doute sur le respect de la trêve de deux semaines actuellement en cours.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui menait la délégation iranienne, a pour sa part, critiqué sur X les Etats-Unis « incapables » selon lui de gagner la confiance de l’Iran lors des discussions.

Samedi, l’armée américaine avait annoncé que deux navires de guerre américains avaient franchi le détroit d’Ormuz, marquant le début d’une opération de déminage. Des affirmations démenties par Téhéran.

Bloomberg, citant les services de renseignement, écrit que deux destroyers de la marine américaine ont tenté de traverser le détroit d’Ormuz, mais ont été contraints de faire demi-tour après un avertissement du Corps des gardiens de la révolution islamique et le lancement d’un drone en direction des navires.

Source : Divers