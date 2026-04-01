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    Ministère chinois des Affaires étrangères : Le cessez-le-feu américano-iranien est extrêmement fragile

      Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a qualifié le cessez-le-feu actuel entre les États-Unis et l’Iran « d’extrêmement fragile », soulignant « la nécessité pour la communauté internationale de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour promouvoir le dialogue et s’opposer à toute action susceptible de le compromettre ».

      Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que « M. Wang a tenu ces propos lors d’un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais, Mohammad Ishaq Dar », insistant sur le fait que « la priorité est d’empêcher une reprise des hostilités et de préserver la dynamique durement acquise du cessez-le-feu ».

      M. Wang a ajouté que « la Chine se félicite que le Pakistan joue un rôle plus important dans la résolution du conflit et que Pékin est également prêt à y contribuer ».

      Plus tôt lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a affirmé que « l’ouverture de négociations entre les États-Unis et l’Iran constitue un pas vers la désescalade, exprimant l’espoir de son pays que les parties respecteront l’accord de cessez-le-feu temporaire ».

      Il a appelé à résoudre « les différends par des moyens politiques et diplomatiques et à éviter toute escalade, ouvrant ainsi la voie au retour de la paix et de la stabilité dans la région du Golfe ».

      Source : Médias

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