Un nouveau chapitre douloureux pour ‘Israël’ à Bint Jbeil. Des missiles sol-air sur les avions de l’occupation. Tirs sur les colonies du Nord

Un lieutenant-colonel du 52e bataillon de l’armée d’occupation israélienne a été grièvement blessé dans les combats en cours à Bint Jbeil, au sud du Liban. Il est le troisième commandant consécutif de l’occupation à être blessé depuis le début de la guerre, selon ce qu’a admis le site israélien JDN

Le site a reconnu que le lieutenant-colonel, désigné par la lettre « A », a été blessé deux jours seulement après avoir survécu dans la même zone à un missile antichar tiré par la Résistance islamique au Liban vers le char du commandant du 52e bataillon.

Le site a également expliqué que le 52e bataillon, relevant de la brigade 401, vit une réalité sans précédent, qualifiant ce qu’il a subi après la blessure du lieutenant-colonel de « nouveau chapitre douloureux » dans les combats violents avec les membres du Hezbollah.

Le site a mentionné que l’évacuation du lieutenant-colonel blessé s’est déroulée sous le feu et par hélicoptère vers l’hôpital, après avoir été atteint lors d’une salve de tirs ayant visé ses forces.

De même, le site a affirmé que l’histoire du lieutenant-colonel rejoint une « série de commandants qui paient un prix personnel élevé depuis le début de la bataille », rappelant que d’autres membres du même bataillon ont été blessés lors des combats à Rafah et Jabalia dans la bande de Gaza.

De plus, dans la nuit de mardi à mercredi, le correspondant d’Al-Manar au Sud a rapporté qu’une force de l’armée d’occupation israélienne est tombée dans une embuscade précise de la Résistance dans la ville de Bint Jbeil.

Dans ce contexte, l’armée d’occupation a admis que 10 soldats du « 101e bataillon » relevant de l’unité des parachutistes ont été blessés lors d’un affrontement à bout portant avec les moudjahidines de la Résistance islamique dans le périmètre de la ville de Bint Jbeil.

Les médias israéliens décrivent actuellement Bint Jbeil comme l’axe de combat principal de l’armée israélienne au sud, où les combats se poursuivent depuis plusieurs jours.

La Résistance continue, depuis le début de la guerre, de faire face aux forces d’occupation et de cibler les rassemblements de ses soldats et de ses véhicules dans plusieurs villages frontaliers, infligeant des pertes humaines et matérielles dans les rangs de l’armée israélienne.

Des missiles sol-air sur les avions de l’occupation

Le Média de guerre a en outre rapporté que les combattants de la Résistance islamique ont abattu un drone de l’armée de l’ennemi israélien de type Hermes 450 – Zik dans le ciel du village de Siddiqine, au sud du Liban, au moyen d’un missile sol-air.

Ils ont aussi tiré deux missiles sol-air sur deux drones de l’armée de l’ennemi israélien de type « Hermes 450 – Zik » au-dessus de la ville de Tyr et de la localité de Zahrani.

Les combattants de la Résistance ont également visé par un missile sol-air un avion de chasse israélien dans le ciel de la Békaa occidentale.

Tirs sur les colonies du Nord

Le Média de guerre a par ailleurs indiqué, dans une série de communiqués, que les combattants de la Résistance islamique ont bombardé la colonie de Misgav Am, de Kiryat Shmona et de Manara avec plusieurs salves de roquettes.

La Résistance a également ciblé les colonies de Metulla, Kfar Giladi, Malkia, Tel Hai, Dishon et Nahariya par des salves de missiles simultanées.

Nahariya:

Vidéo d’une attaque au drone contre un véhicule de l’occupation à Taybeh

Par ailleurs, le Média de guerre de la Résistance a diffusé les images de l’opération de la Résistance islamique ciblant à l’aide d’un drone suicide un véhicule Hummer de l’armée de l’ennemi israélien dans le village de Taybeh, au sud du Liban.