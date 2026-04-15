La fuite devant l’échec : les USA doublent le coût de la « sortie »

Par Yehya Dbouk

Le blocus américain des ports iraniens dans le détroit d’Ormuz n’est pas un choix stratégique aux conséquences calculées, mais une réaction face à l’échec des alternatives disponibles.

Les États-Unis se retrouvent devant une équation difficile : ils refusent le recul politique, perçu comme un aveu d’échec aux répercussions incontrôlables, tout en évitant les options militaires extrêmes dont le coût surpasserait celui de cet aveu.

Dans ce contexte, le blocus apparaît comme une voie médiane visant à figer la réalité, soutenu par un narratif américain temporaire, dans l’espoir d’un craquage iranien en premier.

En réalité, une lecture attentive montre que Washington exerce une pression croissante sur elle-même en tentant d’asphyxier Téhéran.

Cela rendra l’issue de cette impasse plus coûteuse pour les États-Unis et plus préjudiciable aux intérêts personnels du président Donald Trump, qui semble voir dans ce blocus sa meilleure option.

Ainsi, cette tactique passera d’un outil de pression temporaire à un fardeau stratégique difficile à abandonner sans pertes démultipliées.

Il apparaît clairement que cette confrontation mal calculée, impulsée par Trump et ses alliés israéliens sans plan B, a plongé Washington dans un bourbier.

Avec le temps, ce qui était une offensive non réfléchie s’est transformé en une guerre d’usure où les coûts augmentent à chaque décision hésitante.

L’insistance de l’administration américaine, et de Trump en particulier, à maintenir ce blocus maritime ne reflète pas une conviction de réussite, mais plutôt une tentative d’éviter de reconnaître l’échec.

Cela signifie que les options extrêmes — comme une intervention terrestre ou un retour à une guerre de haute intensité — sont actuellement exclues ; sinon, Trump n’aurait pas eu recours à un choix qui risque de nuire à son pays plus qu’aux Iraniens.

La confrontation glisse progressivement des outils militaires directs vers des leviers de pression non militaires, espérant forcer la direction iranienne à modifier ses positions. Cependant, le blocus des ports du Golfe agit comme une arme à double tranchant.

Avec le temps, le rapport de force penche en faveur de l’Iran, tandis que les pertes américaines s’accumulent et que les marges de manœuvre se réduisent.

Cette dynamique pourrait forcer une révision des calculs et conduire à la réouverture du canal des négociations sous l’impulsion américaine, peut-être via des médiations régionales comme celle du Pakistan.

Toutefois, un retour à la table ne garantit pas une détente rapide. Si Washington baisse ses exigences, Téhéran pourrait tester l’étendue réelle de ce recul, menaçant de faire échouer un second cycle de discussions.

L’autre scénario reste celui d’une saisie de l’opportunité par l’Iran pour améliorer ses acquis moyennant des concessions réciproques, reflétant la nature des compromis où il n’y a ni vainqueur total ni vaincu absolu.

Pendant ce temps, la couverture médiatique aux États-Unis oscille entre optimisme prudent et scepticisme explicite. Une tendance dominante émerge : le blocus n’est pas une solution, mais une simple gestion de crise dont le coût s’aggrave chaque jour.

Même les médias divergeant sur l’évaluation de la situation s’accordent sur un fait : les États-Unis font face à une impasse réelle, et retarder le recul ne fait qu’en augmenter le prix.

En conclusion, le blocus américain dans le détroit d’Ormuz n’est ni une victoire stratégique, ni son prélude. C’est l’incarnation de la « théorie du bourbier » : persister dans un choix inefficace par crainte d’en assumer le résultat inévitable.

Le recul américain, bien que différé, semble inéluctable, mais son coût croît avec le temps. C’est le pari de la République islamique, forte de sa longue expérience face aux blocus et aux sanctions durant ses années de conflit avec les États-Unis.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar