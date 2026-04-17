Téhéran salue le cessez-le-feu au Liban : il faisait partie de notre entente avec Washington

L’Iran a salué le cessez-le-feu au Liban, réaffirmant que l’arrêt de la guerre sur le territoire libanais faisait partie intégrante de l’accord de cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis, conclu sous médiation pakistanaise.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a déclaré que l’Iran « a insisté dès le début, lors de ses entretiens avec diverses parties régionales et internationales, y compris durant les négociations d’Islamabad, sur la nécessité d’instaurer un cessez-le-feu simultané dans toute la région, y compris au Liban, et a suivi ce dossier avec sérieux après les pourparlers d’Islamabad ».

M.Baghaï a rendu hommage à « la résilience légendaire du peuple libanais et des combattants de la Résistance face à l’agression et à l’occupation de l’entité sioniste ».

Il a également exprimé sa gratitude pour les bons offices du Pakistan, particulièrement durant les dernières 24 heures, qui ont finalement conduit à l’annonce d’un cessez-le-feu de dix jours.

Il a présenté ses condoléances aux familles des martyrs de la Résistance, exprimant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement libanais. Il a enfin souligné la nécessité d’un retrait complet de l’entité sioniste des zones occupées au Sud-Liban, de la libération de tous les prisonniers, du retour de tous les déplacés chez eux et de la reconstruction des zones et infrastructures détruites au Liban avec l’aide de la communauté internationale.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar