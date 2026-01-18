Fadlallah : la reddition n’a pas sa place dans notre vocabulaire

Le député Hassan Fadlallah, membre du Bloc Fidélité à la Résistance, a affirmé que « certains Libanais se trompent en pariant que l’accroissement des pressions israéliennes affaiblira le Hezbollah de l’intérieur », assurant que « la reddition n’a pas sa place dans son vocabulaire ».

« Malgré toutes les pressions auxquelles notre environnement est confronté, la résistance n’a jamais été perçue comme un fardeau. Le véritable fardeau pour le Liban est l’agression israélienne, l’occupation du territoire, le refus de libérer les prisonniers et l’absence de progrès dans la reconstruction », a-t-il assuré lors d’une cérémonie organisée par le Hezbollah à Bint Jbeil en hommage au martyr Mohammad Adel Al-Saghir, membre du conseil municipal de Bint Jbeil.

Il a été tué le dimanche 11 janvier dernier dans un raid israélien sur sa voiture dans cette même localité.

Il est le frère du combattant martyr Ali Adel al-Saghir qui a été tué en 2006.

Et Fadlallah d’ajouter : « La résistance, en revanche, est un symbole de dignité, de fierté et de force, un symbole de protection et de libération. Sans la résistance, la région serait encore occupée aujourd’hui. »

Selon le député du Hezbollah, « le redressement du Liban passe avant tout par l’accomplissement des responsabilités des institutions étatiques, notamment la mise en œuvre du cessez-le-feu et la libération des prisonniers, le respect des engagements pris dans le cadre de la reconstruction et la cessation de certaines pratiques des institutions financières officielles qui entravent la reconstruction et empêchent les fonds de parvenir à la population ».

Il a souligné que « lorsqu’on aborde la question de l’État et de son rôle, les citoyens posent des questions légitimes : De quel État parle-t-on ? De quelles institutions ? Au vu du discours officiel, les citoyens ont le sentiment que les autorités ont historiquement négligé cette région et que la gestion par le gouvernement de la question du Sud, des attaques et de la reconstruction ne leur apporte aucune garantie. Les pratiques observées et les discours politiques et officiels creusent le fossé entre la population et les institutions de l’État, empêchant ainsi les citoyens de lui faire confiance ou de se tourner vers lui. Toutes ces interrogations sont légitimes compte tenu des manquements de l’État et de ses institutions. Cependant, l’État n’est pas constitué d’individus, ni uniquement du gouvernement. Les individus vont et viennent, les gouvernements changent et certains restent au pouvoir pendant de longues années, occupant des fonctions puis les quittant, mais la nation, l’État en tant qu’entité, et le peuple demeurent.

Il a ajouté : « Sans cette approche calme et mesurée, nous aurions dû faire face à tous ces défis différemment. Tout en respectant le cessez-le-feu et en appelant l’État à remplir ses obligations, nous agissons avec courage, sagesse et rationalité, et par souci pour le pays et pour que l’État saisisse toutes les occasions de s’acquitter de ses responsabilités. »

Il a ensuite demandé : « Qui en subira les conséquences ? Quel peuple peut endurer ces incitations à la haine, la désinformation et la distorsion des faits, qu’elles viennent de l’intérieur ou de l’extérieur ? » Si des pays autres que le Liban possédaient les mêmes atouts que nous, à commencer par notre peuple, et subissaient ce que nous endurons, le Liban serait dans une situation bien différente. »

Il a poursuivi : « Notre conduite face à cette situation n’est-elle pas un signe de rationalité et de prudence ? C’est aussi un signe de force, car il s’agit de notre pays, et nous voulons le préserver et refuser qu’on lui fasse du mal. Parce que notre force réside dans notre peuple, parce que notre foi en Dieu est inébranlable, et parce que nous avons ce sang précieux et cette jeunesse dévouée, nous ne craignons pas pour notre avenir au Liban. Si nous avons une inquiétude, c’est pour le Liban lui-même, pour son existence et sa survie face à cette agression israélienne et aux complots ourdis contre notre région. »

Le député Fadlallah a déclaré aussi : « Au Liban, nous subissons une agression continue qui prend diverses formes : sécuritaires, militaires, économiques, financières, politiques et médiatiques. Toutes ces attaques visent à nous contraindre à capituler, car ce que l’ennemi veut de notre pays et de notre résistance, c’est la reddition et le drapeau blanc. Il ne s’agit pas simplement de prendre des décisions. Aucune arme ni aucune décision n’est prise au Sud-Liban ni au Nord-Liban. Le but ultime de toutes ces attaques, de ces mouvements et de ces pressions est de forcer notre pays à se soumettre totalement à cet ennemi israélien. »

Le député Fadlallah a conclu: « La reddition n’a absolument pas sa place dans notre vocabulaire. Les circonstances, le rapport de forces et l’évolution de la situation peuvent dicter une certaine ligne de conduite et un discours particulier, mais cela ne signifie en aucun cas que nous nous soumettrons à cet ennemi et à ses objectifs. Les combats peuvent s’apaiser par moments, et les armes peuvent ne pas être utilisées à certains moments, mais tout cela s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de résistance claire : une stratégie de fermeté, de résilience, d’endurance et de patience, et de refus de capituler face à tout ce qui se passe. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de souffrances, de difficultés ou de sacrifices. Chaque jeune homme est précieux ; chaque goutte de sang l’est aussi. La valeur de notre sang n’est pas à prendre à la légère, et personne au Liban n’a le droit, ni ne devrait penser, que l’on peut ignorer ce sang précieux. »

Source : Al-Manar