Sud-Liban : un 2e soldat israélien tué

L’armée d’occupation israélienne a confirmé la mort d’un deuxième soldat suite à l’explosion d’un engin explosif vendredi dans le sud du Liban, selon des informations relayées par les médias.

Le porte-parole de l’armée d’occupation a déclaré que l’homme mort était un sergent combattant de la 7106e brigade (brigade régionale 769), tandis que 9 autres soldats ont été blessés, dont un grièvement.

« Lors d’une activité menée par une force du Bataillon 7106 dans le village de Kfarkela, un véhicule du génie de type D-9, est monté sur un engin explosif du Hezbollah », précise le communiqué de l’armée ennemie. « En conséquence, les membres de la force de combat supplémentaire qui se trouvait à proximité, pour des raisons de sécurité, ont été blessés par l’explosion de l’engin ».

Hier, les médias israéliens avaient rendu compte de la mort le même jour d’un réserviste dans le bataillon de parachutistes 89 et de 5 autres blessés dans l’explosion d’un engin dans le sud du Liban, sans préciser le lieu exact. Ils ont indiqué qu’il était aussi un employé de Rafael, l’une des principales entreprises israéliennes spécialisées dans les industries militaires, les équipements et fournitures électroniques.

La mort de ces deux soldats est intervenue au lendemain de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé par les Etats-Unis au Liban, après une guerre de 44 jours .

Source : Médias