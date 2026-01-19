L’Iran annonce l’arrestation de plus de 300 éléments clés des récentes émeutes

Le ministère iranien du Renseignement a annoncé l’arrestation de plus de 300 éléments clés et chefs de réseaux impliqués dans les récentes émeutes orchestrées par des groupes armés soutenus par des puissances étrangères.

Selon un communiqué publié par le ministère, ces arrestations font suite aux signalements de citoyens ayant identifié les responsables des actes de vandalisme commis le 8 janvier.

« Grâce à la collaboration du peuple iranien, les forces de sécurité ont pu identifier et appréhender plus de 300 individus impliqués dans ces actes criminels », ajoute le communiqué.

Le ministère a également souligné que certaines informations fournies par les concitoyens avaient permis l’arrestation de membres de groupes terroristes armés qui projetaient de s’en prendre aux civils ou aux forces de sécurité pendant les troubles.

« La collaboration du peuple iranien, notamment le signalement de ces menaces, a renforcé le moral des unités opérationnelles sur le terrain. Malgré les blessures subies par certains membres des forces de l’ordre lors des attaques terroristes, ces derniers restent déterminés à poursuivre leur mission et à rester en service », a précisé le ministère.

Le ministère du Renseignement a exhorté les concitoyens à soutenir les efforts de forces de sécurité en fournissant des informations sur les terroristes armés et les émeutiers, soulignant qu’ils pouvaient le faire en appelant le 113 ou via les comptes officiels du ministère du Renseignement sur des plateformes populaires comme Bale et Eitaa, comme ils l’ont fait par le passé.

Fin décembre, des commerçants ont organisé des manifestations pacifiques dans différentes villes iraniennes pour protester contre des difficultés économiques directement liées aux sanctions unilatérales américaines.

Cependant, les manifestations ont dégénéré en violence après que des déclarations publiques de responsables des régimes américain et israélien ont encouragé le vandalisme et les troubles.

Durant ces troubles, des mercenaires soutenus par l’étranger ont semé la terreur dans plusieurs villes, tuant des membres des forces de l’ordre et des civils en endommageant des biens publics. Le président américain a menacé à plusieurs reprises l’Iran d’une action militaire sous prétexte de soutenir des émeutiers armés.

Source : Avec PressTV