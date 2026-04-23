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    ONU : l’Iran accuse les USA d’utiliser le sol des EAU contre lui

      Rédaction du site

      Le représentant de l’Iran auprès des Nations Unies, Amir Saeed Irvani, a envoyé deux lettres identiques au Secrétaire général des Nations Unies et au Président du Conseil de sécurité dans lesquelles il accuse les États-Unis de continuer à utiliser le territoire et l’espace aérien des Émirats arabes unis à des fins de planification, de préparation, d’équipement et de réalisation d’actes illégaux contre la République islamique d’Iran.

      Le représentant de l’Iran auprès des Nations Unies a également déclaré que les États-Unis et Israël étaient responsables des attaques contre l’infrastructure spatiale et le réseau de communications civiles iraniens, considérant ces attaques comme un exemple de terrorisme d’État et une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

      Les deux lettres précisent les dates et les types de violations perpétrées contre son pays depuis le territoire des Émirats arabes unis.

      Auparavant, Irwani avait adressé des lettres au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et au Président du Conseil de sécurité de l’ONU, soulignant la nécessité pour l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d’adhérer aux principes du bon voisinage.

      Irvani a appelé à empêcher l’utilisation des territoires des deux pays pour toute action visant l’Iran, soulignant que Téhéran, malgré son attachement à la souveraineté des deux pays et au principe de bon voisinage, se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’exercice de son droit légitime à la légitime défense, pour protéger sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance politique

      Source : Médias

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