Tirs, raids et provocations : Attaques israéliennes au Sud-Liban

L’occupation israélienne poursuit ses attaques contre le Liban malgré l’accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre 2024.

Notre correspondant au Sud-Liban a rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont tiré des rafales de mitrailleuse depuis la position israélienne Al-Abbad en direction des abords des villes de Houla et Mays al-Jabal ».

Il a ajouté « qu’un char Merkava israélien a mené une action provocatrice à l’extérieur du mur frontalier, dans la colonie de Misgav Am, provoquant la mobilisation de l’armée libanaise dans la zone ».

Par ailleurs, notre correspondant a rapporté que « les raids israéliens ont ciblé des zones déjà bombardées à plusieurs reprises, dans le but de faire pression sur le Liban et de l’inciter à achever la mise en œuvre du plan de désarmement ».

Il a noté « qu’une série de raids intenses ont visé les hauteurs des régions d’Iqlim al-Tuffah et de Rihan, notamment les zones de Mahmoudiya, Barghaz et Ansar, au sud du Liban ».

Ce matin, notre correspondant a rapporté « qu’un char israélien, positionné sur la colline de Hamams, a ouvert le feu à la mitrailleuse en direction des abords de la ferme de Sarda, tandis qu’un hélicoptère israélien a largué une grenade assourdissante sur la ville de Dhahira ».

Les attaques israéliennes contre la souveraineté libanaise se poursuivent, en violation flagrante de la résolution 1701 de l’ONU et de la déclaration de cessez-le-feu. Elles touchent des zones du sud du Liban, la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth.

Source : Al-Manar