Iran : 134 arrestations pour terrorisme et émeutes au Lorestan

Le bureau de communication des Gardiens de la révolution iranienne dans la province du Lorestan, dans l’ouest de l’Iran, a annoncé « l’arrestation de 134 personnes impliquées dans des actes de terrorisme et des émeutes armées dans la province ».

Ce bureau a expliqué que « parmi les personnes arrêtées figurent des agents de terrain et des chefs importants responsables de ces actes, qu’il accuse d’être liés au réseau terroriste américano-sioniste ».

Auparavant, les forces de sécurité iraniennes ont arrêté « plus de 100 émeutiers armés dans la même province pour leur participation à des actes de sabotage à travers le pays ».

L’Iran a récemment connu des émeutes dans plusieurs provinces, entraînant des dégâts matériels et des pertes humaines parmi les forces de sécurité, les miliciens Bassidj et les civils.

Ces éléments ont exploité les récentes manifestations pacifiques pour semer le chaos dans le pays. L’Iran affirme que « ces éléments sont liés à des entités étrangères, principalement le Mossad et les États-Unis ».

Source : Médias