Les déchets sont partout dans la bande de Gaza : 17 000 cas d’infestation par des rongeurs et des parasites externes selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé que plus de 17 000 cas d’infections liées aux rongeurs et aux parasites externes ont été recensés parmi les Palestiniens déplacés dans la bande de Gaza depuis le début de l’année. Les déchets sont partout et les Gazaouis concentrés dans 40% de l’enclave sont obligés de vivre dans les dépotoirs.

Selon l’OMS, 80 % de personnes déplacées souffrent d’affections cutanées telles que la gale, les poux et les punaises de lit, dans un contexte de détérioration des conditions sanitaires et humanitaires due à la guerre génocidaire menée par l’occupant depuis 2023.

Dans la nuit, les rongeurs rentrent dans les tentes et mordent les gens notamment des enfants.

On estime que l’accumulation des déchets est désormais entre 700 000 à 800 000 tonnes. Sachant que plus de deux millions de Palestiniens vivant dans la bande produisent environ 2 000 tonnes de déchets par jour.

Les municipalités sont dans l’incapacité de transporter ces déchets vers les principales décharges (comme Juhr ad-Dik) faute de carburant et de matériel, et en raison des restrictions israéliennes qui interdisent l’accès à ces décharges. Cette situation a entraîné la propagation de maladies, d’odeurs nauséabondes et d’insectes, créant un environnement contaminé pour la population déplacée.

Les médias palestiniens rapportent que les gens dans l’enclave occupée vivent pratiquement dans les dépotoirs. Comme c’est le cas du professeur universitaire Hamada Abou Leila, comme le montrent ces images.

Un déplacé de Beit Lahia a révélé qu’il y collecte les papiers et les nylons pour allumer un feu, en raison du manque de gaz et de carburant.

Selon l’OMS, « les conditions désespérées et dangereuses à Gaza continuent d’entraver les efforts de redressement », notant des taux d’infection élevés parmi les familles à un moment où le secteur de la santé manque de fournitures et d’outils nécessaires pour répondre.

Elle estime les dégâts causés au seul secteur de la santé à environ 1,4 milliard de dollars, expliquant que plus de 1 800 établissements de santé avaient été partiellement ou totalement détruits.

Malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025, les conditions de vie et sanitaires continuent de se détériorer en raison du non-respect par Israël de ses obligations, notamment l’ouverture des points de passage et l’autorisation de l’entrée des quantités convenues de nourriture, de secours, de matériel médical et d’abris.

Sur le long terme, ces décharges accroissent le risque de contamination des nappes phréatiques par des lixiviats toxiques, principale source d’eau.

Ces conditions désastreuses s’ajoutent aux raids meurtriers incessants menés par l’armée d’occupation israélienne.

Ce dimanche, 3 Palestiniens ont été tués, lors de frappes aériennes israéliennes : 2 d’entre eux se trouvaient près du rond-point de Koweït, et le troisième près de la mosquée Al-Saqa, dans le quartier d’Al-Maghraqa, au sud de la ville de Gaza.

Samedi, le ministère de la Santé à Gaza a rendu compte de 13 martyrs en 24 heures et 32 blessés.

Des martyrs après un raid à Cheikh Redwane au nord de Gaza-ville.

Source : Divers