Araghchi juge « profond » et « solide » le partenariat stratégique entre l’Iran et la Russie

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a salué le partenariat stratégique indéfectible entre l’Iran et la Russie, soulignant que les récents développements régionaux n’ont fait que mettre en lumière la profondeur et la solidité des relations entre Téhéran et Moscou.

Dans un communiqué publié mardi sur X à la suite de rencontres de haut niveau en Russie, M. Araghchi s’est dit très satisfait d’avoir mené des discussions « au plus haut niveau », alors que l’Asie de l’Ouest est confrontée à de profonds bouleversements dus à la politique de déstabilisation persistante du régime israélien et de ses alliés occidentaux.

« Je suis heureux d’avoir pu dialoguer avec la Russie au plus haut niveau, car la région traverse une période de grande instabilité », a écrit M. Araghchi.

« Les événements récents ont démontré la profondeur et la solidité de notre partenariat stratégique. Alors que nos relations continuent de se développer, nous sommes reconnaissants de la solidarité dont nous bénéficions et nous nous félicitons du soutien apporté par la Russie à la diplomatie », a-t-il déclaré.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a eu des entretiens cordiaux avec le président russe Vladimir Poutine et son homologue Sergueï Lavrov lundi.

M. Poutine a salué le peuple iranien pour son courage et son héroïsme dans la lutte pour préserver sa souveraineté nationale et a exprimé l’espoir qu’il surmonterait ces moments difficiles et que la paix reviendrait en Iran.

Le maître du Kremlin a déclaré que la Russie prendrait toutes les mesures nécessaires pour garantir les intérêts de l’Iran et d’autres pays de la région et pour contribuer au rétablissement de la paix dans la région le plus rapidement possible.

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qui était également présent à la réunion entre Poutine et Araghchi, l’a par la suite qualifiée d’« utile ».

Le chef de la diplomatie iranienne, en visite à Saint-Pétersbourg pour la dernière étape de sa tournée régionale, a salué le soutien constant de la Russie à l’Iran, en particulier pendant la guerre d’agression non provoquée lancée par les États-Unis et le régime israélien le 28 février.

« Les relations entre la Russie et l’Iran, qui représentent un partenariat stratégique, seront renforcées », a affirmé M. Araghchi.

Il a fustigé le silence de certains pays face aux violations et aux intimidations des États-Unis, avertissant qu’une telle politique de deux poids, deux mesures aurait des répercussions sur l’ensemble de la communauté internationale.

Évoquant les efforts de médiation du Pakistan, le diplomate iranien a déclaré que les exigences déraisonnables des États-Unis, leurs positions changeantes, leur rhétorique menaçante et les violations fréquentes de leurs engagements avaient entravé les progrès diplomatiques.

La Russie, partenaire clé du nouvel ordre mondial multipolaire, s’est toujours tenue aux côtés de l’Iran contre l’unilatéralisme, les sanctions et les tentatives des États-Unis et d’Israël de semer le chaos en Asie de l’Ouest.

Les responsables iraniens ont salué à plusieurs reprises le rôle constructif de Moscou dans le soutien à de véritables solutions diplomatiques.

Le renforcement des relations irano-russes est un pilier stratégique de résistance contre les ambitions hégémoniques.

Source : Avec PressTV