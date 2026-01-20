Les milliardaires sionistes disent ouvertement manipuler le gouvernement américain

Lors du sommet du Conseil israélo-américain, samedi dernier, les milliardaires sionistes Miriam Adelson et Haim Saban, deux grands donateurs, ont laissé entendre qu’ils se livrent à des activités extrêmement louches dans le but de manipuler le gouvernement américain et de promouvoir les intérêts israéliens.

Je suis sur Twitter un certain Chris Menahan, qui publie régulièrement des extraits d’événements sionistes qui passeraient sinon inaperçus. Il révèle souvent des déclarations troublantes d’agents pro-israéliens ayant tendance à se lâcher quelque peu lorsqu’ils s’adressent à un public aux idées similaires. J’ai récemment cité un extrait repéré par Menahan, dans lequel l’ancienne plume d’Obama, Sarah Hurwitz, dénonçait l’impact des réseaux sociaux exposant les preuves des atrocités commises par Israël à Gaza.

Menahan a souligné des passages très révélateurs sur Adelson et Saban, tous deux citoyens américano-israéliens, qui financent l’Israeli-American Council (IAC). En 2014, MJ Rosenberg, du magazine The Nation, a écrit que Saban et Sheldon Adelson, le défunt mari de Miriam Adelson, ont eu recours à des réseaux d’influence comme l’IAC pour s’imposer comme les «frères Koch d’Israël».

«Le Israeli-American Council à la milliardaire sioniste Miriam Adelson : Comment achetez-vous et exercez-vous votre influence sur les politiciens américains ? Adelson : «Pouvez-vous me permettre de ne pas répondre ?… Je préfère être honnête et il y a tant de choses dont je ne souhaite pas parler»».

«Le Conseil israélo-américain au milliardaire Haim Saban : «Comment achetez-vous et exercez-vous votre influence sur les politiciens américains ?» Saban : «Je préfère rester prudent… Nous intervenons simplement dans le cadre du système… Ceux qui donnent plus ont plus d’accès, et ceux qui donnent moins ont moins d’accès – c’est simple comme bonjour»».

Voilà la transcription d’une conversation très révélatrice entre Adelson et l’animateur de l’événement, Shawn Evenhaim.

Miriam Adelson admet ici qu’en plus des centaines de millions de dollars qu’elle et Sheldon ont offert pour financer les campagnes politiques de Donald Trump et d’autres politiciens républicains, ils ont également manipulé la politique américaine en coulisses d’une façon qu’elle préfère taire. Probablement parce que cela provoquerait un scandale de taille si le public venait à le découvrir.

Pour mémoire, Trump a admis à plusieurs reprises avoir accordé des faveurs politiques à Israël à la requête des Adelson lors de son premier mandat, affirmant avoir transféré l’ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem et légitimé l’annexion israélienne du plateau du Golan pour les contenter.

Et il a réussi. Il n’a d’ailleurs pas eu le choix, car Miriam Adelson a fait don de 100 millions de dollars supplémentaires à la campagne de Trump pour 2024 afin de l’aider à être réélu. Et il a passé la première année de son mandat à bombarder l’Iran et le Yémen, tenter de prendre le contrôle de Gaza et réprimer agressivement les critiques à l’égard d’Israël aux États-Unis.

En 2020, avant toutes ces révélations, le musicien Roger Waters a été qualifié d’antisémite par l’Anti-Defamation League et d’autres groupes sionistes pour avoir déclaré que Sheldon Adelson se servait de sa fortune pour influencer la politique américaine.

Saban s’est montré encore plus prudent qu’Adelson au sujet de ses activités politiques dans sa réponse à la même question posée par Evenhaim :

«Je préfère rester prudent dans mes propos… (Pause) Ce système est déjà en place, nous ne l’avons pas créé. C’est un dispositif légal et nous agissons conformément à ses règles. Et c’est tout ! En fait, c’est vraiment très simple. Si vous soutenez un politicien, vous êtes en principe en droit de faire part de votre opinion et d’essayer de lui faire comprendre votre point de vue. C’est ce que permet la contribution, qui donne accès à un certain nombre de choses, dont le soutien financier. En d’autres termes… (haussement d’épaules) Ceux qui donnent plus auront un accès plus important, et ceux qui donnent moins en auront moins. C’est aussi simple que ça. C’est comme ça, point final».

Haim Saban, dont les dons de campagne profitent à l’autre bord de l’échiquier politique en finançant le Parti démocrate, affirme sans détour : «Je ne m’intéresse qu’à une chose : Israël». En 2022, le super PAC de l’AIPAC a invoqué l’influence financière de Saban pour faire valoir que tout désengagement vis-à-vis d’Israël priverait les Démocrates d’un financement essentiel, déclarant :

«Nos donateurs militants, parmi lesquels l’un des plus grands donateurs du Parti démocrate, veillent à ce que le Congrès américain, et notamment le président Biden, continue de soutenir une relation dynamique et forte avec notre allié démocratique, Israël».

Comme pour Adelson, on peut supposer que Saban a déclaré vouloir faire preuve de «prudence» dans la façon dont il décrit ses opérations d’influence, car un scandale majeur pourrait éclater si le peuple américain découvrait ce qu’il a orchestré.

«Après avoir été présentée par Miriam Adelson, la procureure générale Pam Bondi explique à l’Israeli-American Council comment le ministère de la Justice travaille pour eux en poursuivant «pour la première fois» les manifestants anti-Israël en vertu de la loi FACE et en obtenant des universités des accords à l’amiable colossaux pour «antisémitisme»».

Certains verront ces vidéos et prétendront que les partager est antisémite. D’autres les regarderont et les citeront comme preuve que le monde est gouverné par les Juifs. Ils ne sont pour moi que la preuve que le monde est gouverné par des sociopathes richissimes et que la démocratie occidentale n’est que pure illusion.

Il est difficile de trouver meilleure illustration de la mascarade de la démocratie américaine. Deux milliardaires issus de partis politiques supposés opposés admettent publiquement qu’ils utilisent leur fortune colossale pour manipuler la politique américaine et promouvoir les intérêts militaires et géopolitiques d’un État étranger situé à l’autre bout de la planète.

Et comme le dit Saban, tout cela est légal. La corruption est légale aux États-Unis d’Amérique. Les ploutocrates peuvent utiliser leur fortune pour manipuler le gouvernement américain en finançant des campagnes électorales et en exerçant des pressions pour défendre leurs intérêts personnels, financiers et idéologiques. Si vous disposez de quelques millions de dollars, vous pouvez les utiliser pour étouffer des poursuites judiciaires, assouplir les réglementations environnementales ou les protections des salariés qui nuisent aux marges bénéficiaires de votre entreprise, voire faire livrer des équipements militaires à un gouvernement étranger qui les utilisera pour commettre un génocide.

Et toutes ces pratiques se perpétuent au mépris total de la volonté de l’électorat. Le peuple américain n’a aucun contrôle sur les agissements de son gouvernement dans le système politique actuel. Il vote pour un pantin oligarchique, puis pour le pantin du parti adverse lorsque le premier échoue, sans réaliser que la structure de pouvoir est inchangée.

Cette configuration du pouvoir porte un nom : la ploutocratie, et c’est l’unique structure politique en vigueur aux États-Unis.

Source: Caitlin Johnstone via Spirit of Free Speech; Réseau international