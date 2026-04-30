Vers un Nouvel Ordre Régional : Le Message du Leader Mojtaba Khamenei pour la Journée du Golfe Persique

À l’occasion de la Journée nationale du Golfe Persique, célébrée ce 10 mai 2026, le Leader de la Révolution Islamique a adressé un message historique soulignant la dimension civilisationnelle et stratégique de cette étendue d’eau vitale. Alors que la région traverse une phase de transformations majeures, ce discours intervient dans un contexte marqué par l’affirmation de la souveraineté iranienne et l’effritement de l’influence étrangère.

Message de l’Ayatollah Mojtaba Khamenei:

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.

Parmi les bienfaits uniques dont Dieu Tout-Puissant a comblé les peuples musulmans de notre région, et plus particulièrement le cher peuple iranien, figure le bienfait du Golfe Persique.

C’est une grâce qui dépasse sa simple dimension d’espace maritime, car il fait partie intégrante de notre identité et de notre civilisation. En plus d’être un point de contact entre les peuples, il constitue une route vitale et exceptionnelle pour l’économie mondiale via le détroit d’Ormuz, puis la mer d’Oman.

Cette richesse stratégique a suscité la convoitise de nombreuses forces maléfiques à travers les siècles. L’histoire des agressions répétées des puissances européennes et américaines — et l’instabilité, les dommages et les menaces multiples qui en ont découlé pour les pays de la région — n’est qu’un aspect des complots malveillants des arrogants contre les peuples du Golfe Persique, dont le plus récent est illustré par les dernières pratiques de l’arrogance américaine.

Le peuple iranien, qui possède la plus longue façade côtière sur le Golfe Persique, a consenti les plus grands sacrifices pour son indépendance et pour faire face aux étrangers et aux agresseurs : de l’expulsion des Portugais et la libération du détroit d’Ormuz (acte par lequel le 10 mai a été décrété Journée nationale du Golfe Persique), à la résistance contre le colonialisme hollandais, jusqu’aux exploits face au colonialisme britannique.

La Révolution islamique a marqué un tournant majeur dans cette résistance, réduisant l’influence des arrogants dans la région.

Aujourd’hui, deux mois après la plus grande mobilisation militaire et agression des puissances tyranniques dans la région et la défaite honteuse des USA, une nouvelle phase se dessine pour le Golfe Persique et le détroit d’Ormuz.

Les peuples de la région, habitués durant de longues années au silence et à la soumission des dirigeants face aux agresseurs, ont été témoins, au cours des soixante derniers jours, des manifestations de fermeté, de vigilance et de jihad des héros des forces navales de l’Armée et du Corps des Gardiens de la Révolution, aux côtés du courage du peuple et de la jeunesse du sud de l’Iran dans leur refus de l’hégémonie étrangère.

Aujourd’hui, grâce à Dieu Tout-Puissant et par la bénédiction du sang des martyrs de la « Troisième Guerre Imposée », et plus particulièrement du regretté Leader de la Révolution Islamique, il est devenu clair, non seulement pour l’opinion publique mondiale et les peuples de la région, mais aussi pour les dirigeants, que la présence américaine dans le Golfe Persique est le facteur fondamental de l’instabilité, et que ses bases n’ont même pas la capacité d’assurer leur propre sécurité, alors comment pourraient-elles assurer celle des autres ?

Avec l’aide de Dieu, l’avenir du Golfe Persique sera un avenir libéré de la présence américaine, au service du progrès, de la prospérité et du confort de ses peuples.

Nous partageons avec nos voisins du Golfe Persique et de la mer d’Oman un « destin commun ».

Ceux qui viennent de milliers de kilomètres pour semer le chaos et le mal n’y ont pas leur place, si ce n’est dans les profondeurs de ses eaux. Cette série de victoires, remportées grâce à Dieu sous l’égide des politiques de résistance, constituera le début d’un nouvel ordre régional et international.

L’éveil miraculeux du peuple iranien ne se limite plus à des dizaines de millions de moudjahidines contre le sionisme et les USA.

Le peuple iranien tout entier, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, considère l’ensemble de ses capacités identitaires, scientifiques, industrielles et technologiques — des nanotechnologies et de la biologie au nucléaire et aux missiles — comme une richesse nationale qui doit être protégée.

L’Iran islamique, par sa gratitude concrète pour ce bienfait que représente la gestion du détroit d’Ormuz, rendra la région du Golfe Persique plus sûre et empêchera l’exploitation de cette voie navigable par les ennemis.

Les nouvelles règles de gestion du détroit d’Ormuz apporteront prospérité et progrès à tous les peuples de la région, et réaliseront des gains économiques qui réjouiront les peuples, si Dieu le veut, n’en déplaise aux mécréants.