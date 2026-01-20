Barrack : le rôle des FDS a pris fin

L’envoyé américain Tom Barrack a déclaré mardi que le gouvernement syrien est désormais pleinement capable d’assumer les responsabilités en matière de sécurité, notamment le contrôle des centres de détention et des camps de Daech (EI).

Dans une publication sur la plateforme de réseaux sociaux X, M. Barrack a affirmé que « la situation en Syrie a fondamentalement changé ces derniers temps ».

Il a indiqué que le rôle initial des Forces démocratiques syriennes (FDS) en tant que force anti-EI a « largement pris fin », avec l’émergence d’un gouvernement central à Damas capable d’assumer des missions de sécurité, y compris celles liées aux prisons et aux camps.

L’envoyé américain a expliqué que son pays ne souhaite pas une présence militaire durable en Syrie, mais se concentre plutôt sur la défaite des derniers bastions de Daech et le soutien à la voie de la réconciliation et de l’unité nationale.

Selon lui les États-Unis ont contribué à faciliter l’accord d’intégration signé le 18 janvier entre Damas et les FDS, qui prévoit l’intégration des combattants au sein des forces armées syriennes et le transfert des infrastructures clés, notamment les centres de détention de l’organisation.

Barrak a estimé que « la meilleure chance pour les Kurdes » réside dans leur intégration au sein du nouvel État syrien, sous la direction du président Ahmed al-Charaa, qui garantit la pleine citoyenneté, la participation politique et la reconnaissance de l’identité culturelle et linguistique kurde, « plutôt que de continuer à exister séparément, ce qui pourrait ouvrir la voie à l’instabilité ou au retour des organisations extrémistes ».

Source : Divers