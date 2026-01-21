Comité de sécurité nationale iranien : Toute attaque contre l’ayatollah Khamenei équivaut à une déclaration de guerre contre le monde islamique

Le Comité de sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement iranien a mis en garde mardi contre « toute attaque visant le Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei », affirmant que « le président américain devait savoir qu’une telle action équivaudrait à une déclaration de guerre contre le monde islamique tout entier ».

Cette mise en garde fait suite aux menaces proférées par le président américain Donald Trump contre l’ayatollah Khamenei.

Dans un communiqué, le comité a déclaré que « cette menace intervient après de multiples défaites subies face au peuple iranien, notamment la défaite lors de la guerre des Douze Jours et l’échec des activités terroristes menées dans le style de Daech ».

Il a ajouté : « Il (Donald Trump) doit s’attendre à une fatwa de jihad de la part des oulémas islamiques et à une riposte des soldats de l’Islam à travers le monde. »

Le texte poursuit : « Washington doit également savoir que tous les intérêts américains, dans leurs diverses dimensions militaires, économiques et politiques à travers le monde, seront pris pour cible par les soldats de l’Islam », et que « le président américain, en proie à des difficultés, doit être tenu responsable ».

Le comité a conclu que « l’État terroriste américain, en contrepartie des milliers de martyrs qu’il a causés parmi le peuple iranien, doit payer le même nombre de ses soldats ».

Source : Médias