Damas annonce un accord avec les FDS sur l’avenir de Hassaké et l’intégration des forces

Le gouvernement intérimaire syrien a annoncé avoir conclu « un accord avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) sur plusieurs points relatifs à l’avenir de la province de Hassaké. Sa mise en œuvre débutera mardi à 20h00 ».

Dans un communiqué, le gouvernement explique que les FDS disposent de quatre jours pour « consulter et élaborer un plan détaillé pour l’intégration concrète des zones concernées ».

Damas a précisé que, « si l’accord est finalisé, ses forces n’entreront pas dans les centres-villes de Hassaké et de Qamichli, mais resteront à leur périphérie. Le calendrier et les modalités de l’intégration pacifique de la province de Hassaké, y compris la ville de Qamichli, seront discutés ultérieurement ».

Le gouvernement a souligné que « ses forces militaires n’entreront pas dans les villages kurdes et qu’aucune force armée n’y sera présente, à l’exception des forces de sécurité locales de la région, comme le stipule l’accord ».

Le gouvernement a déclaré que « le commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Abdi, nommerait un candidat issu de ses forces au poste de vice-ministre de la Défense ».

Il proposerait également un candidat au poste de gouverneur de Hassaké, des noms pour la représentation à l’Assemblée du peuple et une liste de personnes destinées à être employées au sein des institutions du gouvernement de transition.

Il a confirmé que « les deux parties s’étaient entendues sur l’intégration de l’ensemble des forces militaires et de sécurité des FDS aux ministères de la Défense et de l’Intérieur, les discussions se poursuivant concernant les modalités d’intégration. Les institutions civiles seront également intégrées à la structure du gouvernement de transition ».

Damas a précisé que « le décret n° 13, relatif aux droits linguistiques, culturels et civiques des Kurdes, sera appliqué », y voyant le reflet d’un « engagement commun à bâtir une Syrie unie et forte, fondée sur un partenariat national et garantissant les droits de toutes ses composantes ».

Parallèlement, les FDS ont annoncé « leur engagement à respecter le cessez-le-feu conclu avec le gouvernement syrien, sauf en cas de nouvelles attaques ».

Abdi : Le gouvernement de Damas poursuit ses attaques Protéger nos zones est une ligne rouge

Abdi a salué « la résistance des populations dans toutes les zones soumises à des attaques et à des massacres systématiques visant les Kurdes », soulignant que « le gouvernement de Damas poursuit ses attaques intenses contre les villes d’Hassaké et sa campagne, ainsi que contre la ville de Kobané ».

Abdi a déclaré que « ces attaques s’intensifient dangereusement contre les centres de détention des combattants de Daech et de leurs familles dans les camps d’al-Shaddadi et d’al-Hol ».

Il a fait remarquer que Damas « n’a répondu à aucune des initiatives de cessez-le-feu lancées ces deux dernières semaines », ajoutant que « ses forces se sont repliées dans des zones à majorité kurde, et leur protection est une ligne rouge que nous n’hésiterons pas à défendre ».

Source : Médias