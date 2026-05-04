Le Hezbollah demande de déclarer l’ambassadeur des USA persona non grata

Le député du Hezbollah Ali Ammar, membre de la commission des Affaires étrangères, a réclamé l’expulsion de l’ambassadeur américain au Liban suite à ses déclarations après sa visite au patriarche maronite Béchara Rai.

« Nous ne pouvons que condamner fermement l’ingérence flagrante de l’ambassadeur des États-Unis à Beyrouth dans les affaires libanaises et son appel au déplacement des citoyens libanais de leur pays, à l’instar de ce que fait l’ennemi dans le sud », a affirmé Ammar.

Après avoir rencontré le patriarche Rai, l’ambassadeur des Etats-Unis Michel Issa avait déclaré lors d’un point de presse que ceux qui ont mené une campagne contre le patriarche devraient aller vivre ailleurs ».

La diffusion par la chaine libanaise pro américaine LBC d’une video en dessins animés s’inspirant des Angry Birds, offensante a l’égard du secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem et des combattants de la résistance, des partisans du Hezbollah ont rendu la pareille en diffusant des caricatures satiriques à l’égard du patriarche Rai.

Selon Ammar, « ce discours incendiaire, provocateur, raciste et abjecte révèle le rôle destructeur de l’administration américaine contre notre pays, qui cherche à entraîner le Liban vers Washington, dans un état d’humiliation et de soumission, et à imposer la capitulation à son gouvernement. »

Il a ajouté : « cet ambassadeur fait preuve d’une telle imprudence, d’une telle arrogance et d’une telle tutelle qu’il pense pouvoir dicter au pays, avec ses trois pouvoirs de gouvernement et ses présidences, tout ce qu’il désire. »

Selon le député du Hezbollah, le diplomate américain devrait être révoqué : « Si quelqu’un porte atteinte à la dignité de la nation et à la souveraineté de son peuple, la mesure la plus simple à prendre est de le considérer comme indésirable et de l’envoyer dans un institut diplomatique afin qu’il y apprenne les principes, l’étiquette et le décorum du travail et de la parole diplomatique. »

Les propos d’Issa ont suscité de l’indignation lorsqu’il a dit que « Netanyahu n’est pas un ogre », insistant pour une rencontre entre lui et le chef de l’Etat libanais Joseph Aoun estimant que ce n’est pas une concession.

Selon le journaliste Eyad Abu Shakra « Issa ne diffère guère de la plupart des membres de l’establishment de Washington ».

« Quant à savoir si Netanyahu est un « épouvantail » ou non, la réponse est double : Premièrement, au Liban, l’armée de Netanyahu a occupé et bombardé plus de 100 villes et villages, tuant plus de 3 000 Libanais rien que pendant le conflit actuel et forçant plus de 1,1 million de personnes à se déplacer. Deuxièmement, sur le plan international, comme en témoigne la Cour pénale internationale, qui a inculpé Netanyahu et a appelé tous les pays à l’arrêter s’il pénètre sur leur territoire ou survole leur espace aérien », a-t-il tweeté sur X.

Source : Médias