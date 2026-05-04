Une source iranienne : les intérêts des Émirats arabes unis constituent une cible potentielle en cas d’action irrationnelle

L’agence iranienne d’informations Tasnim a cité lundi une source militaire iranienne affirmant que « toute action irrationnelle des Émirats arabes unis exposerait tous leurs intérêts à des attaques de la part de l’Iran ».

La source a ajouté que « les Émirats arabes unis sont conscients de leur situation précaire et vulnérable, et que l’insécurité représente une menace mortelle ».

La télévision d’État iranienne a également cité un haut responsable déclarant que Téhéran « n’a pas l’intention de cibler les Émirats arabes unis », après que ces derniers ont annoncé avoir repoussé des « attaques de missiles et de drones » en provenance d’Iran.

Un pétrolier a été attaqué et deux navires ont pris feu au nord de Fujairah

L’organisation britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) a annoncé lundi « qu’un pétrolier a été attaqué par des projectiles et que deux navires ont pris feu à sept milles nautiques au nord de Fujairah ».

L’organisation britannique UKMTO a confirmé que « tous les membres d’équipage étaient sains et saufs et qu’il n’y a aucun impact environnemental », précisant que « la provenance des projectiles reste inconnue ».

L’organisation a également signalé « un incendie dans la salle des machines d’un cargo à 36 milles nautiques au nord de Dubaï », indiquant que « la cause de l’incendie était encore inconnue et que tous les membres d’équipage étaient sains et saufs ».

Dans un autre rapport, l’organisation a déclaré avoir reçu d’une personne inconnue des informations concernant un incendie à bord d’un navire à 14 milles nautiques à l’ouest du port de Saqr, également aux Émirats arabes unis, et a demandé aux navires se trouvant à proximité de maintenir une distance de sécurité.

L’organisation a ajouté que « la cause de l’incendie n’a pas encore été confirmée ».

Chaîne 12 : Les Émirats arabes unis renforcent leur alliance avec « Israël » en vue d’un partenariat opérationnel sur le terrain

CNN, citant des sources bien informées, a révélé « qu’un système de défense aérienne israélien déployé aux Émirats arabes unis a participé lundi à une tentative d’interception de missiles iraniens ».

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis avait précédemment déclaré avoir « géré des tirs de missiles et de drones iraniens vers son territoire ».

Dans ce contexte, la chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « les Émirats arabes unis ne cherchent plus à dissimuler la nature de leurs relations avec Israël, puisqu’ils s’orientent désormais ouvertement vers un approfondissement de leur alliance stratégique ».

La chaîne a indiqué « qu’Abou Dhabi a choisi d’étendre cette alliance à un partenariat opérationnel sur le terrain », soulignant que « les Émirats arabes unis sont aujourd’hui devenus le partenaire arabe le plus proche d’Israël ».

Le Financial Times avait également révélé précédemment « qu’Israël a envoyé des systèmes d’armes sophistiqués aux Émirats arabes unis pour contribuer à contrer les missiles et les drones iraniens ».

D’après le Financial Times, « Israël » a fourni aux Émirats arabes unis des renseignements cruciaux et opportuns ». Un responsable régional a déclaré au journal que « ce déploiement est l’un des premiers exemples de coopération significative en matière de défense entre les deux pays».

Cette déclaration intervient après la publication d’un rapport israélien révélant le déploiement d’un système de défense aérienne, associé à des forces opérationnelles israéliennes, sur le territoire des Émirats arabes unis lors de l’agression contre l’Iran.

Source : Médias