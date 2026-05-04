Sud-Liban : affrontements entre résistants et soldats ennemis. Ces derniers évacués par voie terrestre

La Résistance islamique au Liban a annoncé lundi que ses combattants ont mené un combat a la distance zéro contre une force d’occupation israélienne dans la région de Khallat al-Raj, au nord de la localité de Deir Seryane située dans le district de Marjeyoune.

Dans un communiqué, la résistance a précisé que ses combattants ont ouvert le feu sur les forces israéliennes, après les avoir surveillées de près, lorsqu’elles ont atteint la portée de tir direct d’un point de sécurité avancé de ses combattants, alors qu’elles tentaient de progresser dans la zone de Khallat al-Raj, au nord de la localité de Deir Siryan, en direction de la ville de Zawtar al-Charqiya.

La résistance a indiqué que les moudjahidines ont ouvert le feu sur les forces ennemies et se sont engagés dans un violent affrontement à bout portant avec des armes légères et moyennes, infligeant des pertes confirmées dans leurs rangs.

La résistance a ajouté que « l’ennemi s’est empressé de fournir un appui-feu pour sécuriser le retrait des forces et des blessés, et a déployé un certain nombre de véhicules vers la zone d’engagement, de sorte que l’artillerie de la résistance a ciblé la force d’évacuation avec des obus d’artillerie et des roquettes appropriées. »

La résistance a indiqué que les mitrailleuses antiaériennes de sa force de défense aérienne sont intervenues pour empêcher les hélicoptères ennemis de manœuvrer et d’atterrir près de la zone de l’incident, ce qui a contraint l’ennemi à évacuer ses blessés par voie terrestre vers la colonie de Misgav Am, d’où ils ont été évacués par voie aérienne vers l’intérieur de la Palestine occupée.

Lundi, la Résistance islamique au Liban a annoncé avoir ciblé un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne et leurs véhicules à 12h10 aux alentours d’al-Khazane dans la localité d’al-Qantara et dans la localité d’al-Bayyada, à l’aide d’une salve de roquettes.

Les résistants ont également ciblé un poste de commandement nouvellement établi de l’armée ennemie israélienne dans la localité d’Al-Bayyada avec des bombes larguées d’un drone qui ont atteint leurs cibles avec précision.

Ils ont ciblé avec un drone piégé la position d’artillerie récemment établie dans la localité Rab Talatine, un groupe de militaires.

Par ailleurs, Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique a publié ce lundi des images du ciblage le 1er mai d’un véhicule Humvee ennemi dans la localité d’Al-Bayyada.

Il a aussi diffusé les images du ciblage d’un véhicule de transport de type Nemira dans la ville de Bint Jbeil datant du 30 avril, avec un drone piégé.

Il a aussi diffusé les images du ciblage d’un véhicule de génie dans la ville de Bint Jbeil également à l’aide d’un drone piégé, le 28 avril dernier. On peut y voir le conducteur avant que le drone ne le percute.

Source : Divers