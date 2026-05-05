Qalibaf : Une nouvelle équation se dessine à Ormuz et la pression sur Washington s’intensifie

Le président de l’Assemblée consultative islamique d’Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, a affirmé que ce qu’il qualifie de « nouvelle équation » dans le détroit d’Ormuz est en train de s’enraciner, face aux développements accélérés liés à la sécurité de la navigation et au transport de l’énergie dans la région.

Qalibaf a précisé que la sécurité maritime est désormais menacée par la violation du cessez-le-feu et l’imposition du blocus par les États-Unis et leurs alliés, estimant que ces politiques mèneront au recul de ce qu’il a nommé « le mal » américain dans la région.

Il a souligné que le maintien de la situation actuelle est insupportable pour les États-Unis, tandis que l’Iran « n’a pas encore commencé », faisant ainsi allusion à une possible escalade majeure si les pressions persistent.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes autour du détroit d’Ormuz, l’un des couloirs maritimes les plus stratégiques au monde pour le transport de l’énergie.