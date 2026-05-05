Mesures liberticides aux USA : pas de Carte verte pour ceux qui critiquent « Israël »

Les directives actualisées publiées par l’administration du président américain Donald Trump concernant l’immigration et la Carte verte (Green Card) ont suscité une vive controverse dans les milieux des droits de l’homme et universitaires, suite à des informations selon lesquelles les comptes de médias sociaux des demandeurs pourraient être examinés et la résidence permanente pourrait être refusée en fonction de leurs positions politiques, notamment celles liées à Israël et à la question palestinienne.

Selon le New York Times, les nouvelles directives signifient que les agents d’immigration peuvent examiner le contenu numérique des demandeurs, y compris leurs publications et leurs opinions politiques, les cas impliquant ce qui est classé comme « comportement ou idéologie anti-américain et/ou antisémite » étant renvoyés à des niveaux supérieurs au sein des agences d’immigration pour examen.

D’après le rapport, les documents indiquent que cette évaluation pourrait également inclure des contenus relatifs à Israël, car les agents de l’immigration ont été chargés d’examiner toute référence ou position politique pouvant être interprétée comme hostile à ce pays, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’élargissement de la définition de « l’antisémitisme » pour y inclure les critiques politiques légitimes.

Selon le journal, les exemples cités dans les directives incluent des publications sur les réseaux sociaux telles que la phrase « Halte au terrorisme israélien en Palestine » accompagnée d’une image du drapeau israélien barrée, ainsi que la participation à des manifestations pro-palestiniennes, comme autant d’éléments susceptibles d’affecter négativement la demande de carte verte.

Il a également été noté que les nouvelles directives abordent aussi le concept d’« anti-américanisme » en termes larges, incluant des actes tels que brûler le drapeau américain ou scander des slogans appelant au renversement du gouvernement américain, ce qui soulève un débat juridique sur les limites de la liberté d’expression garantie par la Constitution américaine.

Dans un article publié dans The Guardian, l’écrivaine Arwa Mahdawi a fait valoir que ces politiques ne peuvent être dissociées d’un contexte plus large de répression des voix critiques envers Israël aux États-Unis, notant que la définition de l’antisémitisme est élargie d’une manière qui peut confondre les discours de haine avec les critiques politiques du gouvernement israélien.

Mahdawi estime que ce qui est inquiétant dans ces mesures, ce n’est pas seulement leur contenu, mais aussi la possibilité de les appliquer à grande échelle et sans limite de temps, ce qui ouvre la porte à la restriction de la liberté d’expression des immigrants, des étudiants et des titulaires de visas et de cartes vertes.

L’auteur souligne que, selon des rapports antérieurs, l’administration américaine collabore avec des entités et des organisations qu’elle qualifie d’anti-palestiniennes afin d’identifier les personnes susceptibles d’être ciblées dans des affaires d’immigration en raison de leurs opinions politiques.

Parmi les cas cités dans le rapport figurait celui de Rumeysa Ozturk, étudiante à l’université Tufts, qui a été détenue par des agents d’immigration masqués dans le Massachusetts pour avoir co-écrit un article d’opinion dans un journal étudiant dans lequel elle exprimait des opinions critiques sur Israël, notamment des accusations de « famine délibérée et de meurtre indiscriminé de civils palestiniens, et peut-être de génocide », selon l’article.

Le rapport indique que ce type d’affaire soulève des inquiétudes croissantes quant à l’utilisation du système d’immigration comme outil de répression de la liberté d’expression, notamment en ce qui concerne la question palestinienne, où les militants des droits de l’homme estiment que le simple fait d’exprimer des opinions politiques pourrait devenir un motif potentiel d’interdiction ou d’expulsion.

L’article mentionnait également la détention continue et les tentatives d’expulsion de certains militants ou résidents, dont l’étudiant palestinien Mahmoud Khalil, en raison de leurs positions politiques liées au soutien à la cause palestinienne, ce qui, selon les critiques, renforce un climat de peur au sein des communautés étrangères aux États-Unis.

Les organisations de défense des droits humains, notamment l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), avertissent que la modification proposée aux mécanismes d’évaluation de l’immigration pourrait ouvrir la voie à la violation du premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d’expression, même pour les non-citoyens résidant dans le pays.

Dans un communiqué, Brian House, directeur adjoint de l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), a déclaré que la Cour suprême des États-Unis affirme depuis des décennies que les non-citoyens ont des droits constitutionnels, notamment la liberté d’expression et la non-discrimination fondée sur les convictions politiques, et a averti que l’utilisation du système d’immigration pour punir les opinions politiques constitue une menace pour ces principes.

Mahdawi ajoute que ces politiques s’inscrivent dans un contexte plus large de « spirale du silence » au sein des universités et de la société américaines, où beaucoup évitent d’exprimer leurs opinions sur la question palestinienne par crainte des conséquences, en particulier les étudiants et résidents étrangers dont le statut légal pourrait être affecté. Le rapport fait également référence à des données provenant d’organisations spécialisées dans la liberté d’expression dans les universités, indiquant que la discussion du conflit israélo-palestinien est devenue l’un des sujets les plus sensibles au sein des institutions éducatives américaines, même dans les milieux libéraux.

L’auteur conclut que le danger de ces politiques réside non seulement dans leurs effets juridiques directs, mais aussi dans leurs effets indirects sur la liberté d’expression, car la crainte de sanctions potentielles pousse nombre de personnes à pratiquer l’autocensure, ce qui affaiblit le débat public sur les questions de politique étrangère et de droits de l’homme.

À la lumière de ces développements, les observateurs estiment que la question de l’immigration aux États-Unis s’entremêle de plus en plus avec les politiques étrangères, notamment en ce qui concerne Israël et la question palestinienne, ce qui alimente un débat croissant sur les limites de la liberté d’opinion dans la sphère publique américaine.

Source: Shehab news