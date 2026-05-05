Yildirim Khan : La Turquie dévoile son premier missile balistique intercontinental hypersonique

La Turquie a dévoilé mardi, lors du salon international SAHA 2026 d’Istanbul, son premier missile balistique intercontinental hypersonique de conception nationale, baptisé Yildirim Khan. D’une portée d’environ 6 000 kilomètres, ce missile a été présenté.

Classé comme arme hypersonique, il atteint des vitesses comprises entre Mach 9 et Mach 25, ce qui lui confère une manœuvrabilité exceptionnelle et la capacité de déjouer les systèmes de défense aérienne et antimissile les plus avancés.

Le Yildirim Khan est propulsé par quatre moteurs-fusées alimentés au tétroxyde d’azote liquide et peut emporter une charge utile allant jusqu’à 3 000 kilogrammes.

Le ministre turc de la Défense, Yaşar Güler, a participé à la cérémonie de présentation de ce missile, développé par le centre de recherche et développement du ministère. Dans son discours, il a souligné que « l’industrie de défense turque s’est transformée en un système intégré de développement de technologies de pointe », insistant sur le fait que « cette réussite est le fruit d’une planification à long terme et d’une détermination sans faille. Ambitions pour dynamiser les exportations de défense ».

Dans le même ordre d’idées, Haluk Gürgün, directeur de la Direction des industries de défense de la présidence turque, a affirmé que « son pays ambitionne de figurer parmi les dix premiers exportateurs mondiaux de matériel de défense ».

De son côté, Haluk Bayraktar, président du conseil d’administration du groupe Saha Istanbul, a indiqué que « l’objectif pour 2026 est d’atteindre 13 milliards de dollars d’exportations de défense, contre 7,1 milliards en 2024 ».

Le salon Saha 2026 se poursuit jusqu’au 9 mai, avec la participation de plus de 120 pays et 1 700 entreprises. Il vise à conclure des contrats d’exportation d’une valeur supérieure à 8 milliards de dollars lors de cette édition.

Indépendance militaire

Au cours de la dernière décennie, la Turquie a connu un développement radical de son industrie de défense, atteignant une indépendance militaire significative sur terre, sur mer et dans les airs. Possédant la deuxième armée la plus importante de l’OTAN, Ankara est devenue un exportateur majeur d’armements sur le marché mondial, ses exportations passant de 1,9 milliard de dollars il y a dix ans à 7,1 milliards de dollars en 2024.

Cette transformation découle d’une stratégie nationale initiée dans les années 1980 et accélérée par les restrictions et sanctions occidentales imposées à la Turquie à différentes périodes.

Aujourd’hui, des drones comme le Bayraktar TB2 sont emblématiques de cette supériorité militaire, aux côtés d’autres projets stratégiques tels que l’avion de chasse de cinquième génération, le navire d’assaut amphibie TCG Anadolu et le système de défense antimissile Dôme de fer, doté d’une intelligence artificielle.

Source : Médias