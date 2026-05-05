Fars news : 2 navires américains bloqués. Un projet de résolution contre l’Iran soumis au Conseil de sécurité

Une source bien informée a indiqué à l’agence de presse iranienne Fars news que deux navires commerciaux américains sont bloqués dans les eaux méridionales du détroit d’Ormuz, plus précisément dans sa partie sud.

Cette version diverge de celle du CENTCOM, qui avait affirmé lundi que deux navires commerciaux battant pavillon américain avaient traversé le détroit. Ce que les Gardiens de la révolution avaient démenti.

Aujourd’hui, une source bien informée a révélé que ces deux navires se trouvent dans les eaux proches des côtes omanaises rocheuses, ce qui les empêche d’avancer ou de retourner.

Géographiquement, la partie sud de la côte du détroit d’Ormuz, près des îles de Musandam et de Khail, ne présente pas les caractéristiques naturelles pour devenir une voie de navigation, et le passage des navires à travers les zones rocheuses et peu profondes du sud comporte des risques extrêmes.

Lundi soir, un important incendie s’est déclaré dans des installations pétrolières du port émirati de Fujairah. Selon une source militaire bien informée, l’incendie serait dû à une tentative de l’armée américaine de créer un passage illégal pour les navires à travers les voies navigables restreintes du détroit d’Ormuz.

Les forces navales du CGRI ont de nouveau averti ce mardi que le corridor précédemment désigné par Téhéran est la seule voie sûre pour le passage des navires à travers ce détroit.

Aujourd’hui, des centaines de navires ont été aperçus rassemblés près de Dubaï, pendant que d’autres navires s’étaient éloignés du détroit encore vide en réponse aux contrôles de navigation iraniens dans cette zone, selon l’agence Bloomberg.

Projet de résolution au CS

Une source diplomatique a confié à la chaine qatarie Al Jazeera mardi que les États-Unis, ainsi que les États arabes du Golfe, ont distribué un projet de résolution sur le détroit d’Ormuz aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU dont l’un de ses paragraphes propose une action en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Ce projet sera soumis aux discussions mardi soir, selon l’agence Reuters, citant des diplomates occidentaux selon lesquels son adoption pourrait entraîner des sanctions contre l’Iran autorisant « le recours à la force si Téhéran ne met pas fin aux attaques et aux menaces visant la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz ».

Source : Divers