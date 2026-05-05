Les forces américaines en Asie du Sud-Est confrontées à une crise énergétique due au détroit d’Ormuz

Une revue militaire américaine le Military Times a rapporté que « la fermeture du détroit d’Ormuz a aggravé les pénuries d’énergie auxquelles sont confrontées les forces américaines déployées en Asie du Sud-Est ».

Le Military Times a expliqué que « les efforts américains pour retrouver les dépouilles des soldats américains portés disparus au combat lors des guerres secrètes menées par Washington dans la région sont affectés par la réduction des ressources énergétiques au Laos ».

Citant un responsable de la Defense Acquisition Program Administration (DAPA), chargée de déterminer le sort des militaires américains portés disparus ou capturés , la revue a indiqué : « En raison des graves conséquences de la pénurie de carburant au Laos, la DAPA a dû annuler le déploiement de quatre équipes de récupération prévu entre le 27 avril et le 10 juin. »

Source : Médias