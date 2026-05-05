Le QG de Khatam al-Anbiya aux responsables émiratis : Votre pays ne doit pas devenir un refuge pour les Américains, les sionistes

Le quartier général de Khatam al-Anbiya s’est adressé dans un communiqué aux responsables émiratis affirmant que « que les Émirats arabes unis sont devenus malheureusement l’une des principales bases des Américains et des sionistes ».

Le Quartier général de Khatam al-Anbiya a mis en garde les responsables émiratis : « Ne tombez pas dans le piège des Américains et des sionistes » ajoutant « le rapport du ministère de la Défense des Émirats arabes unis est totalement faux et sans fondement.

Et de poursuivre : « Si nous avions mené des attaques contre les Émirats arabes unis, nous l’aurions annoncé fermement et ouvertement » soulignant « les forces armées iraniennes n’ont mené aucune opération de missiles ou de drones contre les Émirats arabes unis ces derniers jours.

Le communiqué a conclu : « Si une quelconque action est menée contre l’Iran depuis le territoire des Émirats arabes unis, notre riposte sera écrasante et regrettable ».

Par ailleurs, l’agence d’informations iranienne, citant une source, a affirmé que « l’Iran est préparé à tous les scénarios. Nous ne croyons ni à leur empressement à jouer les médiateurs, ni à leurs fanfaronnades ».

« C’est typique des Américains. En apparence, ils cherchent à préserver leur faux prestige, tandis qu’en réalité, ils savent qu’ils n’ont aucune option militaire », a poursuivi Tasnim.

Et de poursuivre : « Parallèlement, l’arrogance flagrante des Américains est manifeste, leur équipe de négociation cherchant une médiation avec plusieurs pays, dont le Pakistan, auprès de l’Iran ».

La source a ajouté : « Malgré les vantardises militaires de Trump, son administration sait que toute action entreprise sera exposée, comme ce fut le cas lors de la guerre de 40 jours ».

Source : Médias