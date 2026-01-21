Liban : 2 martyrs dans des frappes israéliennes contre Zahrani et Bazourieh

Deux Libanais sont tombés en martyre suite à des agressions israéliennes contre plusieurs localités du sud du Liban.

Le martyr Mohammad Baqer Awada

Mercredi matin, un jeune est tombé en martyre suite à un raid visant une voiture dans la localité de Zahrani, dans le district de Sidon, au sud du pays.

Le correspondant d’Al-Manar a precisé que l’agression a eu lieu sur la route de Zahrani-Masayleh. Les services de secours se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’explosion et font état du décès de Mohammad Baqer Awada.

Toujours au sud du pays, une deuxième personne est également tombée en martyre dans une frappe israélienne contre son véhicule dans la localité de Bazourieh.

Il convient de noter que l’occupation israélienne poursuit ses agressions contre le Liban, malgré l’accord de cessation des hostilités conclu le 27 novembre 2024.

Dans ce contexte, l’armée d’occupation israélienne a bombardé la nuit dernière la colline de Hamames, tandis que son artillerie a visé la périphérie de la localité de Yaroun.

Un hélicoptère israélien a également largué une grenade assourdissante près d’un civil dans la localité de Mays al-Jabal. Tôt mardi matin, les forces israéliennes ont démoli une maison entre les villages de Markaba et Rob Thalathin.

Lors d’une autre agression, les forces israéliennes se sont infiltrés dans la localité de Kfarkela et ont détruit deux maisons dans le centre-ville.