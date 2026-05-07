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    Liban : Deux martyrs et sept blessés, bilan initial d’une attaque israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth

      Selon un bilan provisoire du ministère de la santé libanaise, « deux personnes ont été tuées et sept autres blessées lors d’une attaque israélienne menée mercredi soir à Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth ».

      Notre correspondant a indiqué que « la frappe aérienne israélienne a ciblé avec plusieurs missiles un bâtiment dans le quartier de Haret Hreik et a fait état de victimes ».

      Selon les médias israéliens , « l’attaque a eu lieu via le lancement de trois missiles lancés par un destroyer de l’ennemi israélien », alors que selon la radio de l’armée israélienne « la frappe a eu lieu via des chasseurs israéliens ».

      Cette agression survient malgré l’accord de cessez-le-feu conclu dans la nuit du 16 au 17 avril, annoncé par le président américain Donald Trump et prolongé par la suite de trois semaines après avoir initialement été fixé à dix jours.

      Elle intervient également dans un contexte d’attaques hostiles persistantes dans le sud du Liban et la vallée de la Bekaa occidentale, qui ont fait des centaines de morts et de blessés en quelques semaines seulement.

      Source : Médias

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