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    Nouvelle profanation, dans le même village au sud-Liban : une cigarette dans la bouche de la statue de la Vierge Marie!

      Rédaction du site

      Le site web « Israel Genocide Tracker » a publié une photo montrant, un soldat israélien profanant une statue de la Vierge Marie dans le sud du Liban.

      Commentant la photo il a écrit : « Israël ne tiendra jamais ses soldats responsables, et ne le fera jamais, c’est pourquoi ils continueront à profaner des statues religieuses et à publier des photos d’eux-mêmes pour s’en vanter. »

      Selon la photo, un soldat met une cigarette dans la bouche de la statue de la Vierge Marie.

      Le site n’a pas précisé quand et où cette profanation a eu lieu. Des médias israéliens assurent qu’elle a eu lieu à Debel, le village chrétien dans lequel, en avril dernier, un soldat israélien avait fracassé la tête d’une statue de Jésus-Christ à coups de marteau, après l’avoir fait tomber de son emplacement. Ce qui a déclenché une vague d’indignation mondiale massive sur les réseaux sociaux.

      L’activiste Younes Al-Tirawi a publié cette photo après l’avoir repérée sur les comptes de soldats israéliens participant à l’agression terrestre en territoire libanais. L’image est devenue virale et a attiré des millions de vues.

      Après avoir émis des doutes sur l’authenticité de l’image, l’armée d’occupation a reconnu la responsabilité de ses soldats dans cette violation après une enquête officielle. Elle a argué avoir remplacé la statue profanée mais il s’est avérée que c’est le contingent italien de la Finul qui l’a fait. Elle a aussi assuré avoir condamné les deux soldats impliqués à un mois de prison et avoir suspendu leur participation aux combats.

      Plus tard, c’est une bonne sœur qui a été agressée par un colon qui l’a rouée de coups dans la ville sainte d’al-Qods, en Palestine occupée suscitant une indignation mondiale mais surtout en France d’où elle est originaire.

      Source : Médias

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