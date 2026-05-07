Maariv: 8 blessés dans les rangs de l’armée israélienne suite aux attaques de drones du Hezbollah, au Sud-Liban

Le journal israélien Maariv a rapporté que 8 soldats ont été blessés, mercredi 6 mai, lors de plusieurs incidents au cours desquels des drones ont percuté les forces israéliennes au Sud-Liban.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a reconnu, ce jeudi, qu’un soldat a été grièvement blessé et 3 autres plus légèrement, suite à l’explosion d’un drone explosif ayant ciblé une force d’occupation au Sud-Liban. Il a précisé que les blessés ont été évacués vers l’hôpital et que leurs familles ont été informées.

Dans ce contexte, les combattants de la Résistance islamique au Liban – Hezbollah ont ciblé, mercredi, un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation dans la localité d’Ayta ash-Shaab avec un drone d’assaut, réalisant un coup direct. Les combattants de la Résistance ont également visé un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée israélienne dans la localité de Rechaf avec une salve de roquettes.

« Maariv » : Les drones du Hezbollah inquiètent « Israël » et crainte de leur arrivée en Cisjordanie

Le journal Maariv a révélé précédemment que « le phénomène des drones inquiète de plus en plus l’appareil sécuritaire israélien, et pas seulement sur la frontière nord ».

Le quotidien précise : « Face à l’utilisation de drones équipés de fibres optiques contre les forces de l’armée israélienne au Sud-Liban et dans les colonies de la clôture frontalière, des sources sécuritaires avertissent que cette menace pourrait s’étendre à la Cisjordanie, constituant ainsi un nouveau défi pour les colonies de la ligne de front, la ville de Sharon et le centre du pays. »

Le journal a admis qu’« Israël n’est pas encore parvenu à une solution complète contre la menace des drones », notant que « le Hezbollah a utilisé un produit prêt à l’emploi, l’a équipé d’une charge explosive et l’a relié à un système de fibre optique, le transformant en un système de commande fermé impossible à neutraliser par la guerre électronique traditionnelle ».