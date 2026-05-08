Rapport secret de la CIA : l’Iran préserve ses capacités militaires et peut résister au blocus

Alors que le blocus américain s’intensifie sur les ports iraniens, une estimation confidentielle de la CIA, révélée par le Washington Post, jette une ombre lourde sur les discours évoquant un « effondrement » imminent de la République islamique d’Iran.

« L’Iran a préservé l’essentiel de sa capacité militaire »

Selon le rapport, l’Iran a maintenu la majeure partie de sa puissance militaire et économique malgré les attaques subies. Cependant, la partie la plus alarmante du rapport concerne l’arsenal de missiles et de drones. Alors qu’il avait été fait état, durant la guerre, d’une « neutralisation » massive des capacités de lancement, le rapport de la CIA indique que l’Iran « possède toujours environ 75 % de ses plateformes de lancement mobiles et environ 70 % des stocks de missiles dont il disposait à la veille de la guerre ».

L’explication opérationnelle de cet état de fait, comme l’expliquent les responsables du renseignement, est que « Israël et les États-Unis ont adopté une stratégie du « bouchon », où les attaques se sont concentrées sur les ouvertures des installations souterraines ».

Le rapport précise que cela « était une solution efficace en temps réel pour empêcher l’Iran de sortir les missiles pour le lancement, mais les missiles eux-mêmes sont restés indemnes à l’intérieur d’abris fortifiés ».

Ainsi, avec l’accalmie des combats directs, les Iraniens s’emploient désormais à « forcer ces blocages et à remettre les plateformes de lancement en service ».

« L’Iran est capable de résister au blocus naval américain »

Sur le plan économique, la CIA estime que l’Iran « sera capable de résister au blocus naval américain dans le détroit d’Ormuz et le golfe d’Oman pendant au moins trois à quatre mois, et peut-être plus, avant de faire face à des difficultés menaçant la stabilité du régime ».

Cela signifie que le blocus, malgré son importance, « ne constitue pas un coup fatal immédiat, mais un outil à moyen et long terme ».

L’évaluation du renseignement américain souligne que les succès militaires de la guerre « étaient pour la plupart temporaires », car « la réduction des lancements de missiles vers Israël a été obtenue par l’interdiction de la capacité de lancement, et non par la destruction de la capacité elle-même ».

Le rapport conclut en affirmant que « alors que Téhéran a commencé à restaurer l’accès à ses dépôts d’armes, l’appareil sécuritaire et militaire devra réexaminer sa stratégie de confrontation ».