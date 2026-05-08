Pezeshkian salue la modestie et la sincérité du Leader de la Révolution lors de leur première rencontre directe

Le président Massoud Pezeshkian a déclaré, après une rencontre avec le Leader de la Révolution islamique, que la modestie et la sincérité de L'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei devraient servir de modèle pour la gestion administrative dans tout le pays.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a décrit sa récente rencontre avec le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, soulignant l’atmosphère de cette réunion et les qualités personnelles, éthiques et managériales du Leader.

S’exprimant lors d’une visite au ministère de l’Industrie, des Mines et du Commerce mercredi 6 mai, M. Pezeshkian a affirmé que la rencontre s’était déroulée dans une atmosphère chaleureuse et sincère, les discussions ayant duré près de deux heures et demie.

Le président Pezeshkian a déclaré que ce qui marquait le plus les esprits lors de cette rencontre était la modestie, la profonde sincérité et le respect dont faisait preuve le Leader – une approche qui a permis d’instaurer un climat de confiance, de sérénité, d’empathie et de dialogue direct.

Le président a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion, la confiance et l’empathie à tous les niveaux de l’administration du pays.

D’après le président Pezeshkian, lorsque le plus haut responsable du pays interagit avec des fonctionnaires et des concitoyens faisant preuve d’une telle probité et d’une telle modestie, ce comportement sert naturellement de modèle au système administratif et de gestion du pays.

Ce modèle, a-t-il ajouté, repose sur la responsabilité, la proximité avec le peuple et une véritable écoute des problèmes et des préoccupations, conformément à la pratique et à la conduite du Leader martyr de la Révolution islamique.

Selon le Président, le Leader a participé à la réunion avec ce même esprit de simplicité, de modestie, de sincérité et de respect mutuel – un esprit qui a permis une conversation directe et franche, empreinte de proximité et de confiance.

L’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei a été nommé Leader de la Révolution islamique peu après le martyre de son père et prédécesseur, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, tombé en martyr lors de l’agression terroriste menée par les États-Unis et ‘Israël’.

L’attaque non provoquée du 28 février a déclenché plusieurs jours de bombardements barbares contre les infrastructures militaires et civiles iraniennes, avec soi-disant pour but un renversement de l’ordre islamique établi à la suite de violentes émeutes au cours desquelles des éléments armés liés à l’étranger ont brutalement attaqué la police, les forces de sécurité et le personnel des services publics.

Durant cette période, l’Iran a riposté avec une fermeté inouïe, lançant des frappes de drones et de missiles contre des cibles américaines et israéliennes, contraignant finalement les deux régimes à annoncer un cessez-le-feu unilatéral toujours en vigueur.

Source : Avec PressTV