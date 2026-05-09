Le député Fadlallah : La résistance ne permettra pas un retour à la situation d’avant le 2 mars. Le pouvoir devrait miser sur le nouveau cadre régional

Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah, membre du Bloc Fidélité à la Résistance, a affirmé que le Liban se trouve sur la défensive, protégeant son existence et son destin face à l’agression israélienne.

Il a déclaré qu’une nouvelle phase s’est ouverte, une phase où la résistance refusera tout retour au statu quo d’avant le 2 mars. Il a souligné que lorsque l’ennemi attaque des villages et des quartiers libanais, il doit s’attendre à une riposte, ce que la résistance apporte précisément. Il a insisté sur le fait que, quels que soient les coûts et les difficultés, la résistance ne permettra pas un retour en arrière.

Il a fait remarquer qu’il existe deux approches différentes au sein du pays quant à la manière de faire face à l’agression sioniste, ce qui a engendré des divisions parmi les Libanais. « Il est donc nécessaire d’adopter une approche consciente, responsable et patriotique, afin d’éviter que le pays ne s’engage dans des impasses dangereuses. Nous devons partir d’un consensus national sur les options disponibles, pour geler les conflits internes et reconnaître l’agression israélienne contre le Liban comme une menace existentielle ».

Assurant que les conséquences de cette agression ne se limiteront pas à une seule région, communauté ou groupe, il a exhorté à privilégier « un seul objectif national : mettre fin à l’agression, libérer le territoire, faciliter le retour des personnes déplacées, obtenir la libération des prisonniers et, par la suite, parvenir à un accord sur les moyens de protection nationale ».

Le député Fadlallah a souligné que le Liban n’est pas faible, mais fort grâce à ses résistants héroïques qui, jusqu’à présent, combattent l’ennemi avec bravoure, courage et sagesse dans les villages de la ligne de front. « Avec eux, l’unité nationale peut être mise à profit pour renforcer la position du pays face à cette agression israélienne, et nul ne doit négliger les atouts qui font sa force, en particulier la résistance ».

Il a appelé à un retour aux textes originaux de la Constitution et de l’Accord de Taëf, et non à des citations sélectives ou à la sélection de certains mots.

« L’Accord de Taëf stipule clairement : « Préparer les forces armées à faire face à une agression israélienne », mais les autorités successives n’ont pas appliqué cette clause. Quant à la majorité qui détient le pouvoir aujourd’hui, elle a ordonné à son armée de se retirer au lieu d’affronter l’ennemi. Sans l’héroïque résistance, l’ennemi serait aujourd’hui à Beyrouth, comme en 1982 ».

Le député Fadlallah a ajouté : L’Accord de Taëf stipulait « le recours à tous les moyens pour libérer le territoire », et l’un des plus importants en est la résistance, que la déclaration fondatrice du gouvernement post-Taëf a approuvée. Ceci confirme la validité de la légitimité constitutionnelle et de la charte, et toute violation de cette charte et de ses deux clauses constitue une menace réelle pour la Constitution et l’Accord de Taëf. Par conséquent, quiconque souhaite protéger et défendre Taëf doit en respecter les dispositions et ne pas permettre qu’il soit violé en outrepassant le principe fondamental d’hostilité envers Israël qu’il a approuvé. »

Selon Fadlallah « les négociations directes avec l’ennemi constituent une voie sans issue », précisant que le Hezbollah n’est pas opposé à une diplomatie fondée sur la force, qui a permis l’Accord d’avril 1996, la libération de prisonniers et l’obtention d’accords de protection.

Soutenant les négociations indirectes « qui atteignent leurs objectifs par des procédures spécifiques », il estime que la voie des négociations directes empruntée par le gouvernement libanais à Washington constitue « une violation de l’Accord de Taëf et de la Constitution ».

Demandant au gouvernement de l’abandonner, Fadlallah lui a rappelé qu’il dispose de justifications nationales suffisantes pour le faire.

« Sous la pression des États-Unis, le Liban peut déclarer aux Américains : « Puisque vous n’avez pas respecté notre engagement en faveur d’un cessez-le-feu global, que cet ennemi a attaqué la banlieue sud de Beyrouth et continue de s’en prendre quotidiennement au Sud, commettant des massacres, et puisqu’il n’a pas respecté de cessez-le-feu global, nous nous retirons des négociations directes. » Ceci justifie pleinement le retour du gouvernement à l’option d’accords internes renforçant la position du Liban ».

Fadlallah estime que l’option des négociations directes a exacerbé les divisions internes et créé une fracture au sein des institutions étatiques. « Il est inexact d’affirmer que l’État a entamé des négociations ; c’est plutôt la majorité au gouvernement qui s’y est engagée. Les négociations, et nous faisons partie de l’État, ne convergent pas sur cette voie, mais le fait de miser sur l’unité de notre peuple et de l’État renforce notre position ».

Le député Fadlallah a souligné que le fait de « miser sur l’administration américaine est une erreur, car une fois les négociations régionales terminées, cette majorité restera seule au pouvoir ». « Elle s’est enlisée dans une impasse et nous l’appelons à en sortir. Par conséquent, ce pouvoir dispose aujourd’hui d’une réelle opportunité. Nous ne voulons pas que notre pays vive dans les problèmes, ni dans les conflits internes, mais en même temps, notre peuple n’acceptera pas la soumission et la capitulation face à ces diktats qui lui sont imposés. Nous disposons d’une force populaire et d’une détermination suffisantes ».

Il a aussi invité les autorités à « s’appuyer sur les nouvelles équations et le cadre régional qui se mettent en place aujourd’hui à Islamabad donne de la force au Liban ».

Et le député Fadlallah de conclure : « Les temps ont changé. Lorsque l’Iran est attaqué, que ce soit par des destroyers, des avions ou des flottes, il riposte directement. De même, lorsque nous sommes attaqués sur notre territoire, nous ripostons. Nous sommes en mesure de défendre notre patrie et notre sud, et nous ferons tomber la ligne jaune et la ceinture de sécurité. Nous retournerons la tête haute dans nos villages et nos villes, et l’ennemi ne pourra pas rester sur notre sol ».

Source : Al-Manar