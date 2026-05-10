Armée iranienne : Les partenaires de Washington dans les sanctions contre nous éprouveront des difficultés à traverser le détroit d’Ormuz

Le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Akrami Nia, a affirmé le renforcement des capacités militaires et la mise à jour de la banque d’objectifs, avertissant les pays participant aux sanctions américaines qu’ils feront face à des difficultés lors de leur passage dans le détroit d’Ormuz.

Le général Akrami Nia a précisé que l’Iran a prouvé ses capacités militaires et a su faire preuve de résilience en menant des opérations offensives et défensives.

Et de souligner : « l’ennemi a finalement été contraint au cessez-le-feu après avoir constaté son incapacité à briser la résistance des forces armées iraniennes ».

Il a insisté sur le fait que Téhéran « ne fait jamais confiance à l’ennemi concernant le cessez-le-feu », confirmant la poursuite des efforts pour renforcer les troupes, les capacités militaires et la mise à jour de la « banque d’objectifs » stratégiques.

Concernant les détails des opérations aériennes, le porte-parole de l’armée a annoncé que l’armée de l’air iranienne a effectué plusieurs sorties au début de la guerre ; ses chasseurs ont atteint des bases américaines au Koweït, au Qatar et à Erbil, réussissant leurs missions avant de rentrer sains et saufs.

Sur le plan maritime, Akrami Nia a souligné que les prétentions de blocus contre l’Iran ne sont qu’une tentative de saper la gestion du détroit d’Ormuz par Téhéran via des mesures de propagande.

Il a affirmé que le commerce maritime iranien se poursuit de manière fluide et que seul un petit nombre de navires a été immobilisé selon les rapports des institutions internationales.

Il a parallèlement évoqué le succès des forces iraniennes à empêcher le passage et l’activité des navires de l’entité israélienne, ainsi que leur saisie.

Le général Akrami Nia a conclu en affirmant l’échec des objectifs ennemis visant à déstabiliser l’équilibre politique du régime, soulignant que les pressions n’ont fait que renforcer l’unité et la cohésion interne face aux défis.

Source : Médias