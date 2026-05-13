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    La Chine réitère son opposition aux ventes d’armes américaines à Taiwan

      L’opposition de la Chine contre les ventes d’armes américaines à la région chinoise de Taiwan est cohérente et claire, a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Guo Jiakun.

      M. Guo a fait cette déclaration lors d’un point de presse régulier, en réponse à une question sur les relations sino-américaines et Taiwan.

      Lors de la visite d’Etat en Chine du président américain, Donald Trump, du 13 au 15 mai, les chefs d’Etat des deux pays auront un échange de vues approfondi sur les questions majeures relatives aux relations sino-américaines, ainsi qu’à la paix et au développement dans le monde, a-t-il ajouté. Fin

      Source : Médias

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