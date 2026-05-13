Pakistan : les allégations de CBS News sont trompeuses et une tentative de sabotage des efforts de paix

Le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Tahir Andarabi, a catégoriquement rejeté un reportage de CBS News concernant « la présence d’avions militaires iraniens sur la base aérienne de Nur Khan », le qualifiant « de trompeur, sensationnaliste et visant à saper les efforts déployés pour instaurer la stabilité et la paix dans la région ».

Dans une déclaration, M. Andarabi a affirmé : « Le Pakistan considère catégoriquement le reportage de CBS News concernant la présence d’avions militaires iraniens sur la base aérienne de Nur Khan comme trompeur et sensationnaliste. »

Il a ajouté : « De tels récits et spéculations fabriqués de toutes pièces semblent conçus pour saper les efforts déployés pour instaurer la stabilité et la paix régionales. »

M. Andarabi a souligné que « plusieurs avions iraniens et américains sont arrivés au Pakistan après le cessez-le-feu et pendant le premier cycle de pourparlers d’Islamabad, afin de faciliter le déplacement du personnel diplomatique, des équipes de sécurité et du personnel administratif impliqués dans les négociations. » Il a expliqué que « certains avions et éléments de soutien sont restés temporairement dans le pays en attendant les cycles de pourparlers suivants. »

Le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que, bien que « les négociations formelles n’aient pas encore repris, les contacts diplomatiques de haut niveau se sont poursuivis ».

À cet égard, deux visites du ministre iranien des Affaires étrangères à Islamabad ont été facilitées par les dispositifs logistiques et administratifs existants.

Il a souligné que « les avions iraniens actuellement au Pakistan sont arrivés pendant la période de cessez-le-feu et ne sont liés à aucun dispositif militaire d’urgence ni à aucune mesure de préparation ». Il a affirmé que « toute allégation contraire est spéculative, trompeuse et totalement déconnectée de la réalité ».

Il a également insisté sur le fait que « le Pakistan a continué de jouer un rôle de médiation neutre, constructif et responsable en faveur du dialogue et de la désescalade », précisant que « conformément à ce rôle, le Pakistan a fourni un soutien logistique et administratif régulier lorsque cela s’avérait nécessaire, tout en maintenant la transparence et une communication régulière avec toutes les parties concernées ».

Andarabi a conclu sa déclaration en réaffirmant l’engagement du Pakistan à soutenir tous les efforts visant à promouvoir le dialogue, à réduire les tensions et à soutenir la paix, la stabilité et la sécurité aux niveaux régional et international.

Source : Médias