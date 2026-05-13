Le ministre chinois des Affaires étrangères exhorte le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation dans la région

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exhorté le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation au Moyen-Orient.

Lors d’un appel avec son homologue pakistanais, Mohammad Ishaq Dar, le ministre chinois a exprimé son espoir de voir Islamabad contribuer à trouver une solution appropriée à la question de l’ouverture du détroit d’Ormuz.

Le ministre chinois a salué les efforts du Pakistan pour faciliter les négociations américano-iraniennes, soulignant le soutien de Pékin à ces démarches et annonçant que la Chine apporterait ses propres contributions à cet égard.

Cela intervient alors que le président américain, Donald Trump, a quitté son pays pour se rendre en Chine pour un sommet où il rencontrera son homologue Xi Jinping, les 14 et 15 mai courant.

Trump a déclaré, mardi, qu’il aurait des « discussions prolongées » lors du sommet de Pékin avec le président chinois concernant la guerre en Iran.

Les négociations irano-américaines, médiatisées par le Pakistan, traversent une phase d’impasse après le rejet par Trump de la dernière réponse iranienne et le maintien de son blocus sur les ports iraniens.

De son côté, l’Iran s’accroche à plusieurs revendications considérées comme le seuil minimal de garanties de confiance pour entamer toute négociation avec les États-Unis.

Les conditions iraniennes incluent la fin de la guerre sur tous les fronts, particulièrement au Liban, la levée des sanctions, la libération des fonds gelés, l’indemnisation des pertes causées par la guerre, ainsi que l’acceptation du droit de souveraineté iranienne sur le détroit d’Ormuz.

Source : Médias