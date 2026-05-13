Netanyahu s’est rendu en secret aux Emirats pendant la guerre contre l’Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est rendu en secret aux Émirats arabes unis pendant la guerre entre son pays et l’Iran et y a été reçu par le président émirati, cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, a annoncé mercredi son bureau.

« En plein déroulement de l’opération [militaire israélo-américaine contre l’Iran lancée le 28 février], le Premier ministre Benjamin Netanyahu a effectué une visite secrète aux Émirats arabes unis et y a rencontré le président » de la fédération, un des rares pays arabes à avoir normalisé ses relations avec Israël dans le cadre des accord dits d’Abraham, indique un communiqué officiel.

Mardi, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël avait affirmé que l’Etat hébreu avait envoyé aux Émirats pendant la guerre avec l’Iran des systèmes de défense antiaérienne et du personnel chargé de les manier. Sans confirmer cette information, le communiqué des services de Netanyahu assure que la visite de ce dernier « a conduit à une percée historique dans les relations entre Israël et les Émirats arabes unis ».

Les bases et les intérêts américains aux Émirats ont été ciblés quasi quotidiennement par l’Iran durant la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par l’attaque conjointe des Etats-Unis et d’Israël contre Téhéran.

Les Émirats, qui possèdent d’importantes réserves pétrolières, sont l’un des principaux alliés des Etats-Unis dans la région et comptent parmi les pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël, à la suite de la signature des Accords d’Abraham durant le premier mandat du président américain Donald Trump en 2020.

Des visites avant la guerre

La chaîne israélienne publique Kan a pour sa part révélé qu’une délégation de sécurité israélienne de haut niveau s’était rendue aux ÉAU dans les jours précédant la guerre contre l’Iran, pendant les préparatifs de Tel Aviv et de Washington.

Selon la chaîne, la délégation était dirigée par le directeur général du ministère israélien de la Sécurité, Amir Baram, et a tenu des réunions avec de hauts responsables du ministère de la Défense des Émirats arabes unis à Abou Dhabi.

Elle a indiqué que la délégation ne se limitait pas aux chefs des agences de sécurité, mais comprenait également de hauts responsables du ministère de la Sécurité et d’organismes professionnels israéliens, qui se sont entretenus avec leurs homologues émiratis dans le cadre des préparatifs de l’attaque israélo-américaine contre l’Iran.

Le Wall Street Journal a révélé que le chef du Mossad israélien, David Barnea, s’était rendu à deux reprises aux Émirats arabes unis en mars et avril.

Le journal a cité des responsables arabes et une source bien informée selon lesquels ces deux visites interviennent dans un contexte de renforcement de la coopération sécuritaire et militaire entre Israël et les Émirats arabes unis, sur fond de confrontation avec l’Iran.

Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté que les Émirats arabes unis étaient à l’origine de certaines frappes visant des intérêts iraniens, notamment l’attaque contre la raffinerie de l’île de Lavan début avril, notant que l’opération avait été menée secrètement en réponse aux attaques iraniennes contre les infrastructures civiles et les sources d’énergie émiraties.

Selon ce rapport, l’Iran a ensuite riposté en « lançant des vagues de drones et de missiles vers les Émirats arabes unis et le Koweït »

Source : Avec AFP