L’Iran dit « avoir le droit de riposter » après l’arrestation de quatre Iraniens par le Koweït

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a estimé mercredi que l’Iran avait « le droit de riposter » après l’arrestation début mai par le Koweït de quatre Iraniens.

« Le Koweït a illégalement attaqué un bateau iranien et arrêté quatre de nos ressortissants dans le golfe Persique. Cet acte illégal a eu lieu près d’une île utilisée par les Etats-Unis pour attaquer l’Iran », a écrit M. Araghchi sur X.

« Nous exigeons la libération immédiate de nos ressortissants et nous nous réservons le droit de riposter », a-t-il ajouté.

Le ministère iranien des AE a déclaré qu’il « attend des autorités koweïtiennes qu’elles évitent les déclarations hâtives et les allégations sans fondement et qu’elles traitent les questions par les voies officielles ».

Il a également souligné « la nécessité de garantir à notre ambassade au Koweït l’accès aux ressortissants iraniens détenus » exigeant « leur libération immédiate »

Le Koweït a annoncé mardi que quatre personnes arrêtées début mai alors qu’elles tentaient de pénétrer dans le pays par voie maritime avaient « avoué » appartenir aux Gardiens de la Révolution iraniens, accusations démenties par l’Iran.

Le communiqué du ministère de l’Intérieur du Koweït a argué que les quatre hommes sont deux colonels de la marine, un capitaine et un lieutenant de vaisseau, et qu’ils ont avoué avoir été chargés par le CGRI « d’infiltrer l’île de Bubiyan », selon publié par l’agence nationale Kuna.

Ils ont tenté d’atteindre cette île, la plus grande du Koweït, proche des côtes iraniennes, « le vendredi 1er mai à bord d’un bateau de pêche spécialement affrété pour mener des actions hostiles contre le Koweït », selon ce communiqué.

Lors d’échanges de tirs avec les forces armées koweïtiennes stationnées sur l’île, un militaire koweïtien « a été blessé » et deux membres du groupe des Gardiens de la Révolution sont parvenus à « prendre la fuite », selon la même source.

Le ministère iranien des Affaires étrangères avait jugé mardi « absolument infondées » les « allégations formulées par le Koweït, selon lesquelles l’Iran planifierait de mener des actions hostiles contre le Koweït ».

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les autorités du Koweït ont multiplié les opérations contre des personnes ou organisations soupçonnées d’être liées à l’Iran ou de le soutenir.

Source : Avec AFP