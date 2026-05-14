Les Émirats démentent, ‘Israël’ persiste: Netanyahu a été reçu comme un roi à Abou Dhabi

Le ministère émirati des Affaires étrangères a nié, dans un communiqué officiel, les rapports circulant concernant une visite du chef du gouvernement de l’occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, dans l’État durant la guerre dans la région.

La diplomatie émiratie a déclaré que « le Premier ministre d’Israël n’a pas effectué de visite aux Émirats ».

Elle a indiqué que « les relations des Émirats avec Israël sont des relations publiques, nées dans le cadre de l’Accord d’Abraham connu et annoncé, et ne reposent pas sur le secret ou des arrangements cachés ».

Par conséquent, « toute allégation concernant des visites ou des arrangements non annoncés est dénuée de fondement, à moins qu’elle ne provienne des autorités officielles compétentes de l’État des Émirats arabes unis », selon les termes du communiqué.

Ce communiqué intervient alors que « les tensions continues avec l’Iran continuent de susciter l’intérêt international sur des coopérations sécuritaires entre Israël et les pays du Golfe ».

Responsable israélien : Netanyahu a été reçu aux Émirats comme un roi

Face au déni émirati, le chef de cabinet par intérim de Netanyahu, Ziv Agmon, affirme qu’« il y était bien », précisant qu’il a été « accueilli comme un roi ».

Agmon a déclaré : « En tant que personne connaissant bien les Émirats arabes unis pour y avoir vécu de longues périodes, et en tant que personne ayant accompagné le chef du gouvernement lors de ce voyage historique resté ultra-secret jusqu’à aujourd’hui, je peux dire que le chef du gouvernement a été reçu à Abou Dhabi par un accueil royal ! ».

Il a ajouté : « Le cheikh Mohammed ben Zayed, les membres de sa famille et d’autres personnalités prestigieuses nous ont accueillis et étaient heureux de voir le chef du gouvernement d’Israël sur leur terre ».

« Visite secrète »

Plus tôt, le bureau du chef du gouvernement de l’occupation a révélé que ce dernier avait effectué une visite secrète aux Émirats durant la guerre contre l’Iran, où il a rencontré son président Mohammed ben Zayed.

Le bureau de Netanyahu a ajouté que cette visite a mené, selon ses termes, à une « percée historique » dans les relations entre les deux parties.

Selon la Chaîne israélienne 12 , la réunion s’est tenue le 26 mars dans la ville d’Al-Aïn, située près de la frontière avec Oman et à environ 250 kilomètres de la frontière avec l’Iran.

Il convient de noter que la Cour pénale internationale a rendu, le 21 novembre 2024, une décision obligeant les États membres à arrêter Netanyahu et à le remettre à la Cour.

Visites israéliennes collectives aux Émirats

Dans le même contexte, le journal américain Wall Street Journal a rapporté que le chef du Mossad, David Barnea, « a visité les Émirats au moins deux fois pour coordonner les opérations contre l’Iran », ce qui recoupe les révélations précédentes du journal sur « le lancement par les Émirats de frappes secrètes contre la raffinerie iranienne de Lavan en avril dernier ».

De son côté, l’Autorité de radiodiffusion israélienne a déclaré que le chef du service du Shin Bet, David Zini, a lui aussi visité les Émirats au cours des dernières semaines, au milieu du cessez-le-feu fragile avec l’Iran, estimant que « la visite reflète l’approfondissement de la coordination sécuritaire et du renseignement entre Israël et les Émirats ».

L’Autorité de radiodiffusion israélienne a également rapporté qu’une délégation de sécurité israélienne, dirigée par le directeur général du ministère de la Sécurité, Amir Baram, et comprenant des responsables professionnels de haut niveau du ministère de la Sécurité, s’est rendue à Abou Dhabi lors des préparatifs de l’attaque israélo-américaine contre l’Iran, et a tenu des réunions avec des responsables du ministère émirati de la Défense.

Tout cela intervient après la circulation d’un rapport du site américain Axios, révélant le déploiement d’un système « Dôme de fer » israélien aux Émirats, dans le but d’aider ces derniers à intercepter les missiles iraniens.

Source : Médias