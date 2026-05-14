Trump ne dispose d’aucun levier de pression | Pékin devance les « demandes » de Washington : la solution est à Islamabad

À la veille du sommet attendu entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping, ce jeudi à Pékin, les États-Unis n’ont pas caché leur intention de faire pression sur la Chine pour convaincre l’Iran de renoncer à ses conditions afin de parvenir à une solution à la guerre en cours entre Washington et Téhéran, notamment en ce qui concerne la fermeture du détroit d’Ormuz.

Cependant, Pékin semble avoir renvoyé la balle au médiateur pakistanais, l’appelant à intensifier ses efforts de médiation, dans ce qui s’apparente à un refus indirect des pressions américaines.

Trump, arrivé mercredi à Pékin accompagné d’un grand nombre de dirigeants d’entreprises américaines pour une visite devant durer jusqu’à demain, est apparu dans une position de faiblesse sur tous les dossiers de négociation avec la Chine, en raison de son impuissance dans la guerre contre l’Iran.

Parallèlement, des médias américains prévoient que le président chinois sera plus audacieux dans le maintien de ses positions sur les sujets de discorde, qui vont des tarifs douaniers, des relations commerciales et des entreprises technologiques, aux ventes d’armes américaines à Taïwan.

Le site Politico a cité un haut responsable de l’administration américaine affirmant qu’il s’attend à ce que « Trump exerce des pressions sur son homologue chinois concernant l’Iran lors de leur rencontre », ajoutant que « la Chine a déjà fait pression sur l’Iran pour parvenir à un accord ».

Auparavant, l’agence Reuters rapportait, selon un communiqué du département d’État américain, que « de hauts responsables chinois et américains sont convenus qu’aucun pays ne peut être autorisé à imposer des taxes sur le passage des navires dans le détroit d’Ormuz », ce que l’agence a considéré comme un signe que les deux pays tentent de trouver un terrain d’entente pour faire pression sur l’Iran afin qu’il mette fin à son contrôle sur le détroit.

Cependant, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé le Pakistan, qui joue le rôle de médiateur principal entre les États-Unis et l’Iran, à « intensifier » ses efforts.

Il a exprimé, lors d’un appel téléphonique avec son homologue pakistanais, Ishaq Dar, l’intention de son pays de continuer à soutenir les efforts de médiation d’Islamabad et d’« apporter ses contributions à cet égard », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le ministre chinois a salué les efforts visant à faciliter les négociations américano-iraniennes, espérant que « le Pakistan contribuera à trouver une solution appropriée à la question de l’ouverture du détroit d’Ormuz ».

Cette position indique que Pékin ne souhaite pas exercer de pression directe sur Téhéran, mais préfère la poursuite du mécanisme de négociation géré par Islamabad pour transmettre les messages entre les deux pays, jusqu’à combler le fossé qui les sépare.

Peu après l’arrivée de Trump à Pékin, le journal New York Times a rapporté, citant des responsables américains, que « des entreprises chinoises mènent des discussions avec l’Iran concernant des ventes d’armes », ajoutant que « les entreprises chinoises prévoient d’envoyer les armes à l’Iran via d’autres pays pour masquer leur origine ».

Les responsables ont indiqué qu’ils ne pensent pas que « le gouvernement chinois ait officiellement approuvé les efforts visant à soutenir l’Iran. Cependant, il est peu probable que les discussions entre les entreprises chinoises et l’Iran aient eu lieu à l’insu du gouvernement ».

Du côté iranien, l’agence de presse officielle, citant des experts, a estimé que la Chine cherche à « maintenir un équilibre délicat entre son partenariat avec l’Iran et sa nécessité d’éviter une explosion régionale majeure qui pourrait menacer la sécurité énergétique mondiale et affecter négativement son économie.

C’est pourquoi elle souligne constamment la nécessité de recourir à des solutions politiques et diplomatiques et rejette l’escalade militaire ».

Le rapport de l’agence a souligné que « Pékin considère Téhéran comme un partenaire stratégique pivot au sein de l’initiative « La Ceinture et la Route », en plus d’être l’un des plus importants fournisseurs d’énergie », ajoutant qu’elle « a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et à empêcher l’extension de la guerre, tout en condamnant l’escalade des tensions de la part des États-Unis et de l’entité sioniste ».

Pendant ce temps, l’Iran a réiteré ses positions ; le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a estimé que « l’approche expansionniste, les discours de menace et de provocation de la part des Américains, ainsi que le manque de bonne foi et de crédibilité des USA, constituent l’obstacle le plus important à la fin inévitable de la guerre et à l’obtention d’un accord potentiel ».

Il a également souligné, lors d’une rencontre à Téhéran avec le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, Andreas Motzfeldt Kravik, que « le facteur et la source principale de la situation actuelle dans le détroit d’Ormuz sont l’agression militaire américaine et sioniste contre l’Iran, suivie des violations répétées du cessez-le-feu par la poursuite du blocus des ports maritimes iraniens ».

Il a mis en lumière les consultations menées par l’Iran pour élaborer des arrangements opérationnels visant à renforcer et faciliter le trafic sûr dans le détroit d’Ormuz, conformément au droit international, ajoutant que « l’Iran, en tant qu’État côtier riverain du détroit d’Ormuz, mène des consultations pour élaborer les règlements relatifs aux arrangements concernant le détroit, conformément au droit international ».

De son côté, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a affirmé que les forces armées iraniennes sont en état d’alerte pour tout scénario, avertissant les ennemis, dans une interview avec la chaîne India Today, qu’ils « regretteront amèrement s’ils posent le pied sur le sol iranien », ajoutant que « l’Iran dispose de nombreuses surprises et possède de nombreuses capacités qu’il utilisera si nécessaire ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar