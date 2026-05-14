Liban: Le ministre des Affaires étrangères des FL couvre les crimes de l’ennemi

Par Mayssam Rizk

Étant donné que la politique étrangère au Liban s’est transformée en un espace pour satisfaire des désirs personnels et augmenter des cotes de popularité politique, rendant tout un pays otage d’une humeur politique changeante, le Liban ne traverse plus seulement une crise diplomatique, mais une crise de la pensée politique qui agit comme si l’État était un détail mineur au sein d’un projet personnel.

Le plus dangereux est que cette absurdité est parfois présentée comme de la « souveraineté » ou une « position courageuse », alors que les États ne se gèrent pas par des réactions et que leurs relations ne se construisent pas sur la provocation et l’emportement.

Cela a fini par mener à une réalité encore plus périlleuse : l’état de perdition que vit l’État et l’absence de coordination, même sur les dossiers fondamentaux liés à sa politique étrangère et ses relations internationales.

La dernière manifestation de cette scène est le récit circulant concernant une lettre officielle libanaise adressée au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et au président du Conseil de sécurité, contenant une plainte officielle contre l’Iran.

Dans les détails, le ministère libanais des Affaires étrangères et des Émigrés libanais a déposé, en date du 21 avril 2026, une lettre officielle auprès des Nations Unies, contestant la validité des récits iraniens présentés devant l’organisation internationale et documentant, selon son contenu, une série de « violations » commises par l’ambassade iranienne à Beyrouth de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.

La plainte, présentée par l’ambassadeur du Liban auprès des Nations Unies, Ahmad Arafa, stipule « le droit du Liban de réclamer des actes de responsabilité internationale à l’encontre de l’Iran et de lui faire assumer les conséquences découlant de sa violation répétée de ses obligations internationales, sur la base de ses comportements contraires aux normes et règles internationales, et de l’implication du Liban dans des guerres destructrices contrairement à la volonté de ses institutions constitutionnelles ».

De même, la plainte a fait porter aux appareils iraniens, y compris les « Gardiens de la révolution », la responsabilité d’avoir commis des « actes illicites en défiant les décisions du gouvernement libanais, entraînant le Liban dans une guerre destructrice qui a causé des milliers de morts et des blessés Libanais, le déplacement de plus d’un million de citoyens, et d’énormes pertes matérielles, en plus de l’occupation par Israël de parties du territoire libanais et l’établissement de ceintures de sécurité ».

La fuite du récit de cette manière a semblé être proche d’une tentative de démonstration politique et d’une prise de position en faveur du ministre des Affaires étrangères, Youssef Raggi (Forces Libanaises), dans le but de le promouvoir comme un « homme d’État », alors que sa présence au sein du ministère se limite presque à la publication de communiqués liés à l’Iran.

Quant aux faits réels, ils indiquent que la lettre était initialement une réponse à une correspondance des Nations Unies, après que l’Iran a déposé une plainte contre l’ennemi israélien devant le Conseil de sécurité, suite à l’assassinat de diplomates iraniens qu’Israël a prétendu être membres des « Gardiens de la révolution ».

Téhéran a affirmé dans sa lettre qu’Israël viole la souveraineté libanaise et tue des civils innocents.

Sur cette base, le Bureau des affaires juridiques du Conseil de sécurité a adressé une lettre au Liban demandant des clarifications sur certains points mentionnés dans la lettre iranienne, une procédure protocolaire habituelle exigeant du ministère libanais des Affaires étrangères qu’il fournisse une réponse explicative.

Cependant, Raggi a demandé à Arafa de déposer deux lettres identiques auprès du président du Conseil de sécurité et du Secrétaire général de l’ONU, lesquelles ne contenaient pas les clarifications demandées, mais allaient jusqu’à faire porter à l’Iran la responsabilité de la guerre et à justifier les ciblages israéliens en affirmant que les « Gardiens de la révolution » ont mené des actes illégaux en défiant les décisions de l’État libanais, ce qui a mené à la mort de Libanais, la destruction de villages et l’occupation de terres libanaises.

Il ne s’agit pas seulement ici de la poursuite par le ministère des Affaires étrangères d’un rôle diplomatique qui sert, en pratique, Israël, mais cela touche aussi à l’état de confusion qui règne dans le milieu politique.

En effet, lorsqu’un ministre a interrogé le président du gouvernement, Nawaf Salam, sur la réalité de ce qui s’est passé, il a reçu pour réponse qu’« il n’y a pas de plainte libanaise contre l’Iran, mais simplement une réponse à une plainte iranienne devant le Conseil de sécurité ».

Autrement dit, le chef du gouvernement lui-même n’était pas au courant des détails du dossier.

Quand le ministre lui a expliqué la réalité des faits, Salam a promis de contacter le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdel Sattar Issa, pour lui demander de préparer un communiqué explicatif concernant les deux lettres.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar