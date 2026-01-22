New York Times : la Chine brille dans le classements des meilleures universités mondiaux

Il y a quelques jours, le New York Times a publié un article sur la progression des universités chinoises dans les classements universitaires mondiaux (selon les sites web spécialisés).

Dans le dernier classement du Times Higher Education, deux universités chinoises figurent parmi les 20 premières. Dans le classement de Leiden, l’université Harvard a perdu sa première place, tandis que les universités du Zhejiang et de Shanghai-Zhejiang occupent les deux premières places. Sept universités chinoises ont également intégré le top 10 mondial.

Il s’agit là d’une évolution significative, non seulement pour l’enseignement supérieur, mais aussi pour la compétitivité mondiale dans divers domaines.

Lorsque l’on parle de « complexe militaro-industriel », on fait référence au lien entre la supériorité militaire, l’exploration spatiale et le développement des universités.

«La plupart des universités de recherche américaines ont participé au développement de l’industrie aérospatiale et au programme lunaire. Il y a à peine vingt-cinq ans, les universités chinoises n’étaient pas en mesure de rivaliser avec les universités occidentales. Le recul de l’université Harvard dans les classements ne signifie pas nécessairement qu’elle produit moins d’articles de recherche, mais plutôt que les universités chinoises excellent tant sur le plan qualitatif que quantitatif », selon le New York Times.

Cela ne présage pas le déclin de l’ensemble de l’Occident, mais constitue l’un des indicateurs utilisés pour évaluer la dynamique des pouvoirs mondiaux. L’administration Trump rendrait un grand service à la Chine en poursuivant sa campagne contre les universités américaines, motivée par des considérations et des susceptibilités israéliennes.

Dans une démarche sans précédent, l’administration a sanctionné d’importantes universités de recherche parce que leurs étudiants participaient activement aux manifestations contre la guerre d’anéantissement. Elle a dépensé des centaines de millions de dollars dans cette campagne contre les universités, guidée par les caprices personnels de Trump et de ses alliés sionistes.

Contrairement à ses prédécesseurs, ce président n’est pas préoccupé par la compétition mondiale avec la Chine pour la domination planétaire. Ses intérêts à court terme sont souvent liés à ses calculs personnels, ce qui représente un avantage considérable pour les adversaires de l’Amérique dans le monde.

Les futures administrations américaines devraient modifier l’orientation du financement de la recherche (le gouvernement fédéral est le principal financeur de la recherche universitaire (55%), un niveau de financement qui ne peut être alloué même dans les pays capitalistes), mais le Parti républicain a un programme isolationniste.

