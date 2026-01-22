Aoun exhorte les signataires de l’accord de cessez-le-feu à agir pour mettre fin aux attaques israéliennes contre le Liban

Le président libanais Joseph Aoun a condamné mercredi soir « les agressions israéliennes en cours, qui constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et un manquement grave aux principes les plus fondamentaux de la protection des civils ».

Le président Aoun a affirmé que « les actes d’agression répétés d’Israël démontrent une fois de plus son refus de respecter ses engagements au titre de l’accord de cessation des hostilités », et a tenu l’entité sioniste pleinement « responsable des conséquences de ces violations ».

Le président libanais a appelé « la communauté internationale, et en particulier les signataires de l’accord, à assumer leurs responsabilités juridiques et politiques et à agir pour mettre fin aux attaques et garantir le respect du cessez-le-feu ». Il a également appelé « à la fin de la politique d’impunité, afin de garantir la protection des civils et de préserver la sécurité et la stabilité au Liban et dans la région ».

Les propos du président Aoun font suite à diverses agressions menées ce soir par les forces d’occupation israéliennes contre des bâtiments et des habitations civiles dans les villes de Kfour, Jarjouh et Ansar, dans le district de Nabatieh, et dans les villes de Qanarit et Khraib, dans le district de Sidon, au sud du Liban.

Source : Médias