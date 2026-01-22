En réponse à la reconnaissance par « Israël », Djibouti révoque 1 400 passeports de responsables somalilandais

Djibouti a annoncé « l’annulation et le gel d’environ 1 400 passeports délivrés à des responsables, des chefs de clan, des journalistes et des parlementaires somalilandais », marquant une escalade diplomatique sans précédent entre les deux pays.

Cette mesure s’inscrit dans une série de dispositions prises suite à la reconnaissance officielle du Somaliland comme État indépendant par « Israël » fin décembre.

Selon les observateurs, la décision de Djibouti vise à isoler ces responsables, à restreindre la liberté de circulation des dirigeants somalilandais et à contraindre le Somaliland à reconsidérer sa politique diplomatique envers « Israël ».

Djibouti a justifié cette mesure en déclarant que « les personnes visées ont proféré des insultes délibérées à l’encontre du peuple djiboutien et du président Ismail Omar Guelleh ».

Djibouti a également fermé son bureau de liaison avec le Somaliland immédiatement après la publication de la décision. En représailles, le Somaliland a révoqué la licence d’Air Djibouti et lui a interdit d’atterrir dans ses aéroports depuis début janvier.

L’escalade ne s’est pas limitée aux passeports ; selon certaines informations, Djibouti aurait gelé les comptes bancaires de responsables somalilandais, par crainte d’une escalade militaire ou d’un renforcement de la sécurité aux frontières.

